Kotlina Kłodzka to przepiękne krajobrazy i wspaniały mikroklimat. Znajdują się tam aż cztery topowe polskie uzdrowiska. Seniorzy zaznają tu spokoju i relaksu.

Niski, czyli tańszy sezon w sanatoriach

Sezon niski w sanatoriach w Polsce trwa od 1 października do 30 kwietnia. Mniej płaci się wtedy za opłatami za zakwaterowanie i wyżywienie - NFZ pokrywa koszt zabiegów. Kolejki są wtedy krótsze, jest więcej miejsc. Można też skorzystać z tzw. mechanizmu zwrotów. NFZ wyjaśnia, że "świadczeniobiorca ubiegający się o wyjazd z tzw. zwrotów powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni, liczonym od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia. W tym celu należy wypełnić i przesłać do Oddziału NFZ stosowne oświadczenie". Oznacza to, że pacjent może wyjechać nawet w ciągu kilku dni.

Reklama

Reklama

Kolina Kłodzka zaprasza seniorów do sanatoriów

Kotlina Kłodzka oferuje świetne warunki, liczne pensjonaty i ośrodki SPA, a także promocje specjalne - np. zniżki na pobyty - dla seniorów, często z Ogólnopolską Kartą Seniora. Są tu dobrze wyposażone sanatoria i pijalnie wód mineralnych, gdzie seniorzy mogą skorzystać z szerokiej gamy zabiegów rehabilitacyjnych. Do relaksujących zajęć należą spacery w parkach zdrojowych w uzdrowiskach. Ponadto seniorzy mogą np. wybrać się na łagodne szlaki turystyczne, takie jak Trasa Kuracyjna w Dusznikach-Zdroju.

Cztery perły Kotliny Kłodzkiej - topowe uzdrowiska

Kotlina Kłodzka jest znana z czterech głównych uzdrowisk, które są cenione za swoje atrakcje, ofertę i położenie. Leżące tam uzdrowiska to przede wszystkim: