Kotlina Kłodzka to przepiękne krajobrazy i wspaniały mikroklimat. Znajdują się tam aż cztery topowe polskie uzdrowiska. Seniorzy zaznają tu spokoju i relaksu.
Niski, czyli tańszy sezon w sanatoriach
Sezon niski w sanatoriach w Polsce trwa od 1 października do 30 kwietnia. Mniej płaci się wtedy za opłatami za zakwaterowanie i wyżywienie - NFZ pokrywa koszt zabiegów. Kolejki są wtedy krótsze, jest więcej miejsc. Można też skorzystać z tzw. mechanizmu zwrotów. NFZ wyjaśnia, że "świadczeniobiorca ubiegający się o wyjazd z tzw. zwrotów powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni, liczonym od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia. W tym celu należy wypełnić i przesłać do Oddziału NFZ stosowne oświadczenie". Oznacza to, że pacjent może wyjechać nawet w ciągu kilku dni.
Kolina Kłodzka zaprasza seniorów do sanatoriów
Kotlina Kłodzka oferuje świetne warunki, liczne pensjonaty i ośrodki SPA, a także promocje specjalne - np. zniżki na pobyty - dla seniorów, często z Ogólnopolską Kartą Seniora. Są tu dobrze wyposażone sanatoria i pijalnie wód mineralnych, gdzie seniorzy mogą skorzystać z szerokiej gamy zabiegów rehabilitacyjnych. Do relaksujących zajęć należą spacery w parkach zdrojowych w uzdrowiskach. Ponadto seniorzy mogą np. wybrać się na łagodne szlaki turystyczne, takie jak Trasa Kuracyjna w Dusznikach-Zdroju.
Cztery perły Kotliny Kłodzkiej - topowe uzdrowiska
Kotlina Kłodzka jest znana z czterech głównych uzdrowisk, które są cenione za swoje atrakcje, ofertę i położenie. Leżące tam uzdrowiska to przede wszystkim:
- Polanica-Zdrój. Nazywana „Perłą Uzdrowisk". Słynie z leczenia wodami i borowiną. Oferuje piękny Park Zdrojowy i pijalnię wód mineralnych. W Polanicy-Zdroju leczy się głównie choroby kardiologiczne, układu trawienia, schorzenia ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, a także górnych dróg oddechowych, z wykorzystaniem wód mineralnych (np. Wielka Pieniawa) i borowiny, w zabiegach takich jak kąpiele, inhalacje, krioterapia.
- Kudowa-Zdrój. Położona blisko granicy z Czechami. Jest znana z Kaplicy Czaszek i wód bogatych w minerały. W Kudowie-Zdroju leczy się głównie choroby układu krążenia, pokarmowego, oddechowego, schorzenia narządu ruchu (ortopedyczno-urazowe), problemy endokrynologiczne, choroby przemiany materii (w tym otyłość i nadwagę – również u dzieci) oraz choroby reumatyczne, wykorzystując lecznicze wody mineralne i borowiny.
- Duszniki-Zdrój. Najstarsze uzdrowisko w Kotlinie Kłodzkiej. Słynne z Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego i Muzeum Papiernictwa. W Dusznikach-Zdroju leczy się głównie choroby układu oddechowego, pokarmowego, sercowo-naczyniowego, reumatologiczne, ortopedyczno-urazowe, osteoporozę i choroby ginekologiczne, wykorzystując lecznicze wody (szczawy alkaliczne i żelaziste), zabiegi balneologiczne (kąpiele mineralne, borowinowe, inhalacje), fizykoterapię oraz specjalistyczne diety i kuracje pitne.
- Lądek-Zdrój. Leży nieco na wschód od właściwej Kotliny, u podnóża gór, ale jest ściśle związany z regionem. Jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie. Słynie z wód radonowych, wykorzystywanych do leczenia przeróżnych schorzeń.
