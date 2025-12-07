Dużo osób zastanawia się, czy nie lepiej spędzić Bożego Narodzenia poza domem. Ominąć nawał pracy, piętrzące się obowiązki i świątecznie odpocząć. Bywa to świetnym rozwiązaniem. Warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza że można też nieco podreperować zdrowie.
Boże Narodzenie w uzdrowisku
Wiele sanatoriów w popularnych polskich uzdrowiskach oferuje specjalne pakiety świąteczne na Boże Narodzenie. W ofercie są zazwyczaj świąteczne posiłki i uroczysta kolacja wigilijna. Można także skorzystać z relaksujących kąpieli i zabiegów, spacerować do woli i odpoczywać na 200 procent. Takie pobyty oferują np. Konstancin-Zdrój, Cieplice czy Nałęczów. Podajemy przykładowe ceny.
Ile kosztuje Boże Narodzenie w sanatorium?
Koszt bożonarodzeniowego pobytu zależy od standardu i lokalizacji. Tygodniowy pobyt może kosztować od około 1 300 do 3 500 zł, a dłuższe turnusy 21-dniowe od 3 000 do 8 000 zł.
- Uzdrowisko Konstancin-Zdrój: Oferuje pakiety świąteczne (5 lub 8 dni) z możliwością relaksu w solankowym klimacie i uroczystą kolacją wigilijną. Ceny za 5-dniowy pobyt w pokoju dwuosobowym zaczynają się od ok. 1300 zł za osobę.
- Polska Grupa Uzdrowisk (PGU) ma różne oferty. To np. 7-dniowy pobyt świąteczny w Cieplicach (od 2 039 zł/os.) lub 5-dniowy w Świeradowie-Zdroju (od 1 600 zł/os.). Hotel Cieplice MEDI & SPA: Zaprasza na 6-dniowy pakiet świąteczny, który kosztuje od 1 950 zł/os.
- Uzdrowisko Nałęczów zaprasza np. SPA Nałęczów. ?Uroczysta wieczerza w Wigilię, a ponadto zabiegi odnowy biologicznej, masaże i zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało" - czytamy na stronie. Ceny zaczynają się od 1945 zł za trzy dni.
- Także np. w bardzo popularnym uzdrowisku Krynicy-Zdroju w woj. małopolskim znajdziemy bożonarodzeniowe pakiety pobytowe w kilku sanatoriach i ośrodkach. W cenie są noclegi, wyżywienie - w tym uroczysta kolacja wigilijna - oraz dodatkowe atrakcje, takie jak basen i zabiegi. Różne placówki, jak Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, Sanatorium Energetyk, Rysy Krynica-Zdrój i inne pensjonaty, oferują pakiety na okres Świąt Bożego Narodzenia. Ceny zaczynają się od ok. 1700 zł
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję