Dużo osób zastanawia się, czy nie lepiej spędzić Bożego Narodzenia poza domem. Ominąć nawał pracy, piętrzące się obowiązki i świątecznie odpocząć. Bywa to świetnym rozwiązaniem. Warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza że można też nieco podreperować zdrowie.

Boże Narodzenie w uzdrowisku

Wiele sanatoriów w popularnych polskich uzdrowiskach oferuje specjalne pakiety świąteczne na Boże Narodzenie. W ofercie są zazwyczaj świąteczne posiłki i uroczysta kolacja wigilijna. Można także skorzystać z relaksujących kąpieli i zabiegów, spacerować do woli i odpoczywać na 200 procent. Takie pobyty oferują np. Konstancin-Zdrój, Cieplice czy Nałęczów. Podajemy przykładowe ceny.

Ile kosztuje Boże Narodzenie w sanatorium?

Koszt bożonarodzeniowego pobytu zależy od standardu i lokalizacji. Tygodniowy pobyt może kosztować od około 1 300 do 3 500 zł, a dłuższe turnusy 21-dniowe od 3 000 do 8 000 zł.