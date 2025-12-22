Radicondoli, średniowieczna perła położona godzinę drogi od Florencji, chce odwrócić negatywne trendy demograficzne. Jak podaje CNN Travel, burmistrz Francesco Guarguaglini przeznaczył w tym roku na ten cel ponad 400 tys. euro. Miejscowość oferuje konkretne wsparcie finansowe:

Dopłata do zakupu: Możesz otrzymać do 20 tys. euro na własność.

Dopłata do czynszu: Miasto pokryje połowę kosztów najmu przez pierwsze dwa lata.

przez pierwsze dwa lata. Ekologia i nauka: Urząd przewiduje subsydia dla studentów oraz osób inwestujących w zieloną energię.

To nie są domy za 1 euro

Burmistrz wyraźnie odcina się od popularnych we Włoszech akcji sprzedaży ruder za symboliczną kwotę. Jak podaje CNN Travel, nieruchomości w Radicondoli mają realną wartość rynkową i są w dobrym stanie technicznym.

Ceny mieszkań zaczynają się od około 50 tys. euro, natomiast domy kosztują średnio 100 tys. euro. Większość budynków nadaje się do zamieszkania od zaraz lub wymaga jedynie odświeżenia. Nasze domy mają wartość. Towarzyskość i liczne inicjatywy kulturalne to nasza oferta dla nowych sąsiadów – zachęca Guarguaglini w rozmowie z CNN.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Władze miasteczka nie szukają turystów, lecz stałych mieszkańców, którzy ożywią lokalną społeczność. Aby skorzystać z dopłat, trzeba spełnić określone wymagania:

Kupujący muszą zadeklarować pobyt w Radicondoli przez co najmniej 10 lat.

Najemców obowiązuje minimum 4-letnia umowa.

Wnioski o dopłaty do czynszu należy składać do grudnia 2025 roku, by wprowadzić się na początku 2026 roku.

Statystyki są dla miasteczka nieubłagane. W ciągu ostatniego stulecia liczba mieszkańców spadła z 3 tysięcy do zaledwie 966 osób. Obecnie co czwarty dom stoi pusty. Program przynosi już pierwsze efekty. Od 2023 roku do Radicondoli sprowadziło się 60 nowych osób. Strategiczne położenie wioski oraz wsparcie finansowe przyciągają ludzi szukających spokoju i autentycznego włoskiego stylu życia.