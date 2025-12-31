"Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów - powiedział Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina. Dodał, że nie jest ona jednak zaplanowana w rozkładzie lotów, dlatego można się spodziewać opóźnionych startów.

Na czym polega odladzanie samolotu?

Odladzanie (de-icing) polega na usunięciu z powierzchni samolotu szronu, śniegu i lodu. Cała czynność może trwać kilkanaście minut i odbywa się tuż przed startem, na przeznaczonych do tego stanowiskach, w pobliżu dróg kołowania. Samolot polewany jest gorącą mieszaniną glikolu i wody podawaną pod ciśnieniem.

Największy port lotniczy w Polsce

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.

Według informacji podanych na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT odladzanie samolotu Boeing 787 Dreamliner, który ma dużą powierzchnię skrzydeł, może trwać do 20 minut.