Lotnisko w Amsterdamie ostrzegło przed opóźnieniami i odwołaniami lotów w niedzielę i zaapelowało do podróżnych o sprawdzanie statusu swoich lotów.

Loty odwołane i opóźnione

Utrudnienia rozpoczęły się w piątek, kiedy kilkaset lotów było opóźnionych, a kilkadziesiąt odwołano, i nasiliły się w weekend, ponieważ służby lotniskowe nie nadążały z odśnieżaniem i odladzaniem w warunkach ograniczonej widoczności i przy silnym wietrze. Loty długodystansowe trzeba było przekierować do innych europejskich portów przesiadkowych, zwłaszcza na lotnisko w Brukseli (Zaventem), co dodatkowo zwiększyło zakłócenia w ruchu lotniczym - przypomniał francuski portal Air Journal.

Linie KLM, jeden z głównych przewoźników na Schiphol, poinformowały w sobotę o odwołaniu tego dnia 114 lotów i ograniczeniu dalszych połączeń, głównie międzykontynentalnych. Później linie odwołały 295 lotów zaplanowanych na niedzielę. "Wielu podróżnych utknęło w Amsterdamie lub na lotniskach przesiadkowych, a przewoźnicy zalecają korzystanie ze ich aplikacji w celu zmiany rezerwacji" - napisał Air Journal. „Radzimy naszym pasażerom, aby sprawdzali najnowsze informacje o swoich lotach, ponieważ w przypadku utrzymywania się obecnych warunków należy spodziewać się dalszych odwołań” - podkreśliły linie KLM. Portal Travel and Tour World podał w niedzielę, że opóźnienia dotknęły przede wszystkim połączeń linii KLM, Air France, Lufthansa, British Airways, Iberia i Air Baltic.

W Bergamo ludzie spali na podłodze lotniska

Z powodu słabej widoczności i problemów technicznych z systemem nawigacyjnym pomagającym przy lądowaniu lotnisko w Bergamo na północy Włoch w sobotę wieczorem wstrzymało wszystkie loty, przez co tysiące pasażerów utknęły tam na noc - podała w niedzielę agencja Reutera. Zarządzająca lotniskiem firma SACBO poinformowała w oświadczeniu, że problem techniczny został rozwiązany około północy. Incydent doprowadził do odwołania 26 odlotów, przekierowania sześciu na inne lotniska i przełożenia siedmiu na niedzielę - podały lokalne media. Tysiące osób musiały spędzić noc na lotnisku, ludzie spali na podłodze i taśmach do odprawy bagażu.

Problemy także w Grecji

W Grecji w niedzielę doszło do poważnej awarii, która wpłynęła na ruch lotniczy w całym kraju. Lotniska zawiesiły zarówno przyloty, jak i odloty. Powodem były niesprecyzowane problemy z częstotliwościami radiowymi. Urząd Lotnictwa Cywilnego zapewnia, że przeprowadza dochodzenie w tej sprawie. Centralne systemy częstotliwości radiowych, które odpowiadają za komunikację lotniczą w Atenach i Macedonii, stały się przedmiotem awarii. Wyłączenie ich z użytku spowodowało, że przestrzeń nad Grecją jest w dużej mierze pusta, mimo że samoloty znajdujące się już w powietrzu kontynuują loty zgodnie z planem. Systemy te są kluczowe dla bezpieczeństwa lotów, ponieważ wszystkie samoloty wchodzące w grecką przestrzeń muszą z nimi współpracować.

Kłopoty po ataku USA na Wenezuelę

Serwis internetowy Aviation24 zauważył w sobotę, że KLM doświadczyły znacznych zakłóceń również z powodu działań zbrojnych USA w Wenezueli. Sytuacja doprowadziła do tymczasowego zamknięcia przestrzeni powietrznej wokół Curacao, zmuszając przewoźnika do odwołania wielu lotów do i z Curacao, Aruby, Bonaire, Sint Maarten, Port-of-Spain, Georgetown i Bridgetown