Nowy szlak edukacyjny rozpoczyna się w Jaworzynie Tatrzańskiej, zaledwie 2,5 km od przejścia granicznego na Łysej Polanie. Słowacki park narodowy postawił na klimat retro. Turyści poczują się jak na przełomie XIX i XX wieku – podróżują zaprzęgiem z woźnicą i profesjonalnym przewodnikiem. Najważniejsze informacje o wyprawie:

Czas trwania: ok. 60 minut.

Terminy: wyłącznie soboty (start 24 stycznia 2026 r.).

Atrakcje: przystanki tematyczne o przyrodzie i historii regionu.

Co zobaczysz na szlaku "Zvernica"?

Trasa prowadzi przez obszar, który przez lata służył ochronie dzikiej zwierzyny. Przewodnicy odkryją przed zwiedzającymi zapomniane opowieści:

Reklama

Zvernica aklimatyzacyjna: to ogrodzony teren, gdzie park opiekuje się zwierzętami i pracuje z tzw. osobnikami problematycznymi.

Książę Hohenlohe: poznasz historię dawnego właściciela tych dóbr, który hodował tu bizony, żubry i koziorożce.

Panorama Tatr Bielskich: trasa oferuje unikalne widoki na rzadziej odwiedzaną, ale niezwykle malowniczą część gór.

Zmiany w Tatrach

Słowacy wprowadzają bryczki w momencie, gdy po polskiej stronie Tatr trwają wielkie zmiany. Choć obie trasy łączy wykorzystanie koni, polski TPN idzie w stronę nowoczesności i ochrony zwierząt:

Busy elektryczne: Od maja ubiegłego roku na trasie do Morskiego Oka kursują elektryczne pojazdy (zakupione przez resort klimatu).

Od maja ubiegłego roku na trasie do kursują elektryczne pojazdy (zakupione przez resort klimatu). Skrócenie trasy: Zaprzęgi konne w Polsce mają docelowo jeździć tylko na krótszym odcinku: Palenica Białczańska – Wodogrzmoty Mickiewicza.

Zaprzęgi konne w Polsce mają docelowo jeździć tylko na krótszym odcinku: Palenica Białczańska – Wodogrzmoty Mickiewicza. Testy lżejszych wozów: Fiakrzy sprawdzają obecnie nowe, lżejsze fasiągi, aby odciążyć zwierzęta podczas pracy.

TANAP. Wielki brat polskiego parku

Słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP) jest znacznie większy od polskiego odpowiednika. Obejmuje ponad 74 tysiące hektarów. To właśnie tam znajdują się najwyższe szczyty całych Karpat, w tym potężny Gerlach (2655 m n.p.m.). Otwarcie nowej trasy "Zvernica" to element strategii udostępniania parku w sposób zrównoważony i bezpieczny dla natury.