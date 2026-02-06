Najpiękniejsza plaża na świecie leży na Krecie

W najnowszym rankingu TripAdvisor Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Beaches 2025 plaża Elafonisi została uznana za najpiękniejszą plażę na świecie. Konkurowało ze sobą wiele miejsc o ten tytuł.

Jednak ta plaża wyróżnia się wyjątkową urodą.

Plaża Elafonissi znajduje się na Krecie. Jest to idealne miejsce na wakacje lub krótki city break. Miejsce to szczególnie wyróżnia jej piasek. Turyści nie mogą oderwać oczu od różowego piasku, który powstaje z drobnych fragmentów muszli i koralowców. Woda tam jest turkusowa, nadając miejscu rajski charakter.

Elafonisi słynie również zpłytkich lagun, woda jest całkiem ciepła, spokojna i krystalicznie czysta. Występują tam naturalne wydmy i bujna roślinność.

Atrakcje Krety, które warto zwiedzić

Na Krecie nie brakuje pięknych plaż zabytków. Do jednego z nich należy pałac w Knossos. Warto też odwiedzić wąwóz Samaria, który jest jednym z najdłuższych w Europie i Wodospady Argyroupolis.

Główne miasta takie jak Chania czy starożytne Rethymno przyciągają wielu turystów każdego roku.