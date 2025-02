Najpiękniejsza plaża na świecie. Zajęła pierwsze miejsce w rankingu

Platforma internetowa TripAdvisor opublikowała zestawienie najpiękniejszych plaż na świecie 2025. To coroczny ranking, który stanowi inspirację dla turystów i podróżników do planowania wyjazdów na nowy rok. Ranking powstaje na podstawie opinii użytkowników portalu, którzy zostawiają recenzje po odwiedzeniu danego miejsca.

Za najpiękniejszą plażę na świecie 2025 uznano Elafonisi na Krecie. To miejsce zyskało 16 tysięcy opinii z czego 10 tysięcy to najwyższe, pięciogwiazdkowe ocen. Wśród ocen pojawiało się określenie, że pobyt na plaży Elafonisi to "unikalne doświadczenie".

Najpiękniejsze plaże na świecie 2025. Ranking

Plaża Elafonisi na Krecie znalazła się na szczycie listy platformy TripAdvisor. Oto pełne zestawienie:

Plaża Elafonisi, Kreta, Grecja

Plaża Banana, Phuket, Tajlandia

Plaża Eagle, Oranjestad, Aruba

Siesta Beach, Siesta Key, Floryda

Praia da Falesia, Algarve, Portugalia

Plaża Varadero, Varadero, Kuba

Plaża Bavaro, Punta Cana, Republika Dominikańska

Plaża Playa de Muro, Majorka, Hiszpania

Plaża Kelingking, Nusa Penida, Indonezja

Plaża Myrtos, wyspa Kefalonia, Grecja

Elafonisi w Grecji. Najpiękniejsza plaża na świecie

Plaża Elafonisi, która znajduje się na greckiej wyspie Kreta, zajęła pierwsze miejsce w rankingu na najpiękniejsze plaże świata 2025. To unikalne miejsce, które charakteryzuje się różowym piaskiem i krystaliczną wodą. Kolor piasku na Elafonisi powstaje dzięki mieszance białych ziaren piasku z czerwonymi pigmentami drobinek koralowców i muszelek. Różowy kolor jest najbardziej widoczny na linii wody, a jego intensywność zależy od warunków pogodowych. Pozostały piasek na Elafonisi jest biały. Plaża otoczona jest cedrowymi lasami, które dają cień i wytchnienie plażowiczom.