Droższe wakacje w Niemczech

W 2026 roku ponad 50 miast i wsi w Niemczech podniosło swoje podatki turystyczne.

Reklama

Osoby spędzające wakacje w Niemczech mają wiele do odkrycia. Od górskich krajobrazów z zachwycającymi widokami i malowniczymi liniami brzegowymi, po pełne przygód szlaki turystyczne i zabytkowe starówki, wczasowicze znajdą tu coś dla siebie. Często jednak pomijany jest jeden czynnik, który może znacząco wpłynąć na cenę za nocleg: tzw. podatek turystyczny.

Znany również jako opłata uzdrowiskowa lub opłata klimatyczna, obejmuje on opłatę za nocleg w danej lokalizacji przypadającą na osobę. Opłata ta pokrywa wiele czynników, które uprzyjemniają pobyt: czyste plaże, zadbane parki, szlaki turystyczne, usługi ratowników, wydarzenia kulturalne, a czasem nawet zniżki na bilety komunikacji miejskiej.

Najwyższe podatki dla turystów w 2026 roku

Podatki turystyczne pozostają wysokie, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża Morza Północnego. Z ceną 5,50 euro za noc, mała wschodniofryzyjska wyspa Spiekeroog jest liderem pod tym względem. Opłata ta pobierana jest od dorosłych w szczycie sezonu, który trwa od marca do końca października. Osoby odwiedzające jesienią lub wiosną zapłacą do 2,20 euro poza sezonem. Wiesbaden i Hürtgenwald również osiągnęły poziom 5 euro. W Langeoog zapłacisz 4,95 euro, podczas gdy na Wangerooge i Norderney opłata wynosi 4,90 euro. Na sąsiedniej wyspie Juist i na Borkum podatek turystyczny wynosi 4,80 euro w szczycie sezonu. Osoby planujące urlop w Lindenfels w Hesji mogą się cieszyć: opłata klimatyczna w 2026 roku pozostanie na poziomie 25 centów za noc. Podatek turystyczny pozostanie poniżej jednego euro za noc także w Eckenhagen, Lörrach, Grasellenbach i Nümbrecht.

Największe zmiany w 2026 r.

Reklama

Analiza platformy turystycznej HolidayCheck wskazuje, że w około 60 niemieckich uzdrowiskach opłata klimatyczna znacznie wzrosła w 2026 roku, aby pokryć koszty infrastruktury i usług. W gminie Sylt opłata wynosiła w zeszłym roku 3,90 euro; w tym roku wzrosła do 4,10 euro w Rantum i Westerland. Wysokość opłaty klimatycznej różni się jednak w zależności od lokalizacji na wyspie. W Kampen opłata wynosi 4 euro, a w Hörnum w szczycie sezonu – 3,90 euro.

Na szczycie listy największych podwyżek znajduje się Wolfegg w regionie Allgäu: Gmina podnosi opłatę turystyczną o 137,5 procent. Od kwietnia 2025 r. podatek wzrósł z 80 centów do 1,90 euro. Dzieje się tak, ponieważ opłata za transport publiczny w wysokości 1,10 euro jest teraz wliczona w podatek.

Wyjątki, gdzie opłata zmalała

Ceny nie rosną wszędzie; w niektórych miejscach spadają. W Waren (Müritz) za noc płaci się 2,50 euro, w porównaniu z 2,70 euro w zeszłym roku. Miasto dąży do lepszego zaspokojenia potrzeb swoich gości i uatrakcyjnienia ich pobytu. Zinnowitz na wyspie Uznam również obniżył opłatę klimatyczną, tym razem o około 11,9 proc. do 3,70 euro. Powód: poprzednia stawka 4,20 euro obejmowała przejazdy autobusem UBB, które teraz są rozliczane osobno.

Źródło: Polskiobserwator