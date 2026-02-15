Uzdrowisko wprowadziło opłatę dla gości

Dolnośląskie uzdrowisko, Świeradów-Zdrój w listopadzie ubiegłego roku wprowadziło strefę płatnego parkowania. Mieszkańcy narzekali na "parkingową samowolkę". Kierowcy mieli parkować na zakazie, zastawiać wjazdy na posesje. By ulżyć miejscowym wprowadzono opłaty dla turystów.

Wprowadzono strefy płatnego parkowania, a posiadacze Świeradowskiej Karty Miejskiej mogą korzystać z nich za darmo. Ale teraz na te opłaty narzekają turyści. Trochę to można zrozumieć, że przyjezdni płacą, a miejscowi nie. Z drugiej strony wyciągają od nas pieniądze, bo wiedzą, że nie mamy wyjścia i i tak musimy zapłacić - powiedział w rozmowie z "Faktem" gość uzdrowiska.

Opłaty za parkowanie w uzdrowisku. "Niemiła niespodzianka"

Według gości uzdrowiska to niesprawiedliwe, że cennik nie obowiązuje mieszkańców. Przyznaję, że to była niemiła niespodzianka. W zeszłym roku byliśmy tu również w ferie i mogliśmy parkować za darmo. Nawet nie wiedziałam, jadąc tu, że takie opłaty wprowadzono. Na każdym kroku zdziera się z turystów i to nie jest fajne - powiedziała "Faktowi" kolejna turystka.

Opłata w Świeradowie-Zdroju za pierwsze 30 minut parkowania to 2 zł. Za godzinę trzeba zapłacić 4,5 zł. 25 zł to z kolei koszt opłaty dziennej. Miesięczny abonament kosztuje 300 zł. Płatne parkowanie obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.