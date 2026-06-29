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Ten elegancki chorwacki kurort przyciąga Polaków jak magnes. Widoki jak na Riwierze Francuskiej

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 13:17
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Opatija
Opatija to kurort w Chorwacji, który koniecznie trzeba zobaczyć/Materiały prasowe
Polacy pokochali wakacje w Chorwacji. W czasie wakacyjnych podróży do Chorwacji warto zajrzeć do eleganckiego kurortu. To Opatija, położone nad Adriatykiem miasto nad Zatoką Kvarnerską, które od ponad 150 lat przyciąga europejską arystokrację, artystów i polityków. Pojawia się tam coraz więcej polskich turystów, którzy odkrywają to niesamowite miejsce. Co ciekawe, Opatija ma w swojej historii polskie wątki.

Dziś Opatija jest określana chorwacką odpowiedzią na Francuską Riwierę. Zachwyca zabytkowymi willami, palmowymi alejami oraz nadmorskimi promenadami. To miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesną ofertą turystyczną, a wypoczynek nad Adriatykiem nabiera bardziej kameralnego i wyrafinowanego charakteru.

Miejsce, które pokochała europejska elita

Jeszcze w połowie XIX wieku Opatija była niewielką rybacką osadą. Wszystko zmieniło się za sprawą kupca Iginia Scarpy, który wybudował tutaj Villę Angiolina, nazwaną na cześć swojej zmarłej żony. Rezydencja szybko przyciągnęła uwagę najbogatszych mieszkańców monarchii austro-węgierskiej. Prawdziwy rozkwit miasta nastąpił jednak wraz z uruchomieniem połączenia kolejowego z Wiedniem. Opatija błyskawicznie stała się jednym z najmodniejszych kurortów Europy Środkowej. Powstawały luksusowe hotele, wille, uzdrowiska i kawiarnie, a miasto odwiedzali najważniejsi przedstawiciele ówczesnych elit, w tym cesarz austriacki, Franciszek Józef I.

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Do dziś historyczne centrum zachowało swój wyjątkowy charakter. Spacerując ulicami miasta można podziwiać architekturę przełomu XIX i XX wieku, śródziemnomorskie ogrody oraz eleganckie budynki przypominające o czasach, gdy Opatija była jednym z najważniejszych kurortów monarchii habsburskiej.

Bywali tu Henryk Sienkiewicz i Józef Piłsudski

Niewiele europejskich kurortów może pochwalić się równie silnymi związkami z Polską. Opatiję wielokrotnie odwiedzał Józef Piłsudski, który przyjeżdżał tutaj na pobyty zdrowotne i rekonwalescencję. Pamiątkowa tablica poświęcona marszałkowi znajduje się dziś przy słynnej promenadzie Lungomare. Miasto szczególnie upodobał sobie także Henryk Sienkiewicz. To właśnie podczas pobytów nad Adriatykiem pracował nad pierwszą wersją "Quo Vadis". Jego częste wizyty również zostały uhonorowane popiersiem polskiego noblisty umieszczonym w centrum miasta. Wśród polskich gości kurortu znajdowali się także Maria Konopnicka, Stanisław Witkiewicz oraz Stefan Żeromski.

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Polskie akcenty w chorwackim kurorcie

Polskie akcenty można odnaleźć również w położonym niedaleko centrum 4-gwiazdkowym Hotelu Miarmar należącym do sieci Hunguest Hotels. Jedną z osób związanych z historią obiektu była Laura von Kaszonyi, węgierska arystokratka, która po ślubie z Hugonem Hencklem von Donnersmarckiem zamieszkała w Nakle Śląskim. Ród Donnersmarcków należał do najpotężniejszych rodzin przemysłowych XIX wieku, posiadając majątki zarówno na Górnym Śląsku, jak i w Opatiji. W 1890 r. budynek przeszedł w ręce nowej właścicielki i otrzymał nazwę Villa Neptun. Wówczas pojawiły się również charakterystyczne elementy architektoniczne inspirowane słynnym Zamkiem Miramare pod Triestem we Włoszech. Dziś Hotel Miramar tworzy kompleks historycznych willi otoczonych śródziemnomorskim ogrodem oferując 103 pokoje. "Coraz więcej polskich turystów poszukuje miejsc, które oferują coś więcej niż tylko plażę i dobrą pogodę. Opatija jest doskonałym przykładem destynacji łączącej historię, kulturę, śródziemnomorski styl życia i wysoką jakość wypoczynku. To miejsce, które od ponad wieku przyciąga gości swoją elegancją, a dziś pozwala odkrywać Adriatyk w bardziej kameralnym i autentycznym wydaniu" - mówi Lajos Labossa, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Hunguest Hotels.

Największe atrakcje Opatiji

Symbolem Opatiji pozostaje licząca około 12 kilometrów promenada Lungomare, biegnąca wzdłuż wybrzeża Adriatyku i łącząca nadmorskie miejscowości Volosko, Opatiję, Ičići, Ikę oraz Lovran. Powstała pod koniec XIX wieku trasa spacerowa pozwala podziwiać panoramę Zatoki Kvarnerskiej z widokiem na wyspy Krk i Cres. To właśnie przy promenadzie znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. To posąg Dziewczyny z Mewą, który od lat stanowi wizytówkę kurortu.

Opatija
Chorwacka Opatija
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Wśród najważniejszych atrakcji miasta warto zwrócić uwagę również na Park Angiolina i historyczną Ville Angiolina, od których rozpoczął się rozwój Opatiji jako ekskluzywnego kurortu. Uzupełnieniem spaceru po mieście są kościół św. Jakuba oraz słynna Ściana Sław upamiętniająca wybitnych gości odwiedzających kurort, takich jak Albert Einstein, James Joyce czy Antoni Czechow. Dodatkowym atutem regionu jest położenie pomiędzy Adriatykiem a górami Učka, gdzie w niewielkiej odległości od miasta znajdują się średniowieczne miasteczka Istrii, winnice oraz Park Przyrody Učka oferujący liczne szlaki i punkty widokowe.

Jak dojechać do chorwackiego kurortu Opatija?

W sezonie letnim 2026 uruchomione zostały bezpośrednie połączenia lotnicze do Rijeki z Gdańska, Katowic i Lublina. Lotnisko położone na wyspie Krk znajduje się zaledwie około 30 minut jazdy samochodem od Opatiji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżeturystykaChorwacja
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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