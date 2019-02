Przewoźnik szuka pracownika, która będzie podróżował po świecie i tworzył materiały do mediów społecznościowych. Ale nie sam, wszystko pod czujnym okiem fotografa Russa Francisa (odpowiada też za publikację materiałów w mediach społecznościowych i ma już doświadczenie w tego typu podróżach).

Za każdy tydzień pracy przewidziano ok. 2 tys. funtów pensji, czyli ok 9,8 tys. zł. "Do tego pracodawca zapewnia 50 funtów dziennie na >drobne wydatki<, zakwaterowanie w hotelach i wyżywienie", opisują media.

W planie są m.in. Bahama, Alaska, Norwegia, Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Rekrutacja potrwa do 1 marca.