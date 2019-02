Jak poinformowała w czwartek Polska Organizacja Turystyczna, od 28 stycznia turyści mogą rezerwować noclegi, oferty kulturalne czy gastronomiczne, z których będą mogli skorzystać od 15 do 17 marca.

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby krajowych podróży turystycznych. Akcja "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" zachęcająca rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych również poza głównymi okresami urlopowymi, przyczynia się do wzmacniania tego trendu. Razem pracujemy, by wydłużyć sezon turystyczny w Polsce – powiedział, cytowany w czwartkowym komunikacie, minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej organizowana jest dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Według POT dotychczas na odkrywanie uroków Polski poza głównym sezonem turystycznym zdecydowało się ponad pół miliona Polaków. Tej wiosny w akcji bierze udział 894 partnerów. Najwięcej ofert dotyczy noclegów (37 proc.), zwiedzania (19 proc.), gastronomii (13 proc.).

Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę www.polskazobaczwiecej.pl.

Jak podkreśliła POT, akcja z roku na rok staje się coraz bardziej popularna, zarówno wśród turystów, jak i partnerów. - Pilotażowa odsłona została zorganizowana w 2016 roku i skorzystało z niej 60 tys. osób. Ostatnia edycja (jesień 2018) przyciągnęła 165 tys. turystów - podano.

Warto zwiedzać nasz kraj również wiosną. Rosnąca liczba partnerów sprawia, że proponowane (...) pakiety mogą być jeszcze ciekawsze – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Jak przypomniała POT, propozycje dla turystów w jesiennej edycji przygotowało 757 partnerów, co było rekordową liczbą; poprzedniej wiosny w akcji uczestniczyło 661 podmiotów.

Według POT najwięcej ofert w ramach obecnej akcji czeka na turystów w woj. małopolskim (130 zgłoszeń), mazowieckim i pomorskim (w obu po 96 zgłoszeń). - Partnerzy obniżają nie tylko ceny zakwaterowania - turyści będą mogli skorzystać z propozycji wielu restauracji, muzeów, uzdrowisk i innych atrakcji turystycznych - podkreślono.