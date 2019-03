Organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną (POT) akcja "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny", odbywa się dwa razy do roku poza głównym sezonem turystycznym i jest skierowana zarówno do branży turystycznej, jak i turystów.

Jak informuje POT "w akcji biorą udział nie tylko hotele, pensjonaty, obiekty agroturystyczne, lecz także SPA, restauracje, muzea, teatry czy firmy transportowe".

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk podkreślił, cytowany w komunikacie, że "kampania >Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny< to idealny sposób na promowanie wypoczynku i podróży po Polsce poza sezonem wysokim". - Coraz częściej nasi rodacy podróżują poza wysokim sezonem turystycznym. Szósta edycja akcji to doskonała okazja do wiosennego wypoczynku - dodał.

Szef POT zaznaczył, że z dotychczasowej akcji "weekend za pół ceny" skorzystało ponad pół miliona Polaków. - Z edycji na edycję bijemy kolejne rekordy i zachęcamy Polaków do zmieniania swoich przyzwyczajeń - stwierdził.

POT podała, że szóstej edycji akcji "weekend za pół ceny" będzie towarzyszyć konkurs fotograficzny. - Współorganizatorem konkursu oraz sponsorem trzech głównych nagród jest Polski Holding Hotelowy, który ufunduje trzy główne nagrody – pobyt weekendowy dla dwóch osób w atrakcyjnych hotelach nad polskim morzem. Konkurs odbędzie się na Facebooku w dniach 15-21 marca br. - czytamy na stronie internetowej POT.

Jesienią ub. roku w akcji wzięło udział 165 tys. turystów. W całym 2018 roku prawie 300 tys., a w ciągu ostatnich pięciu edycji ok. pół miliona Polaków.

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z kilkudziesięciu działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Jej celem jest promowanie Polski, jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej POT prowadzi zarówno w kraju i za granicą.