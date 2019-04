Polacy, którzy wiosną chcą wypocząć za granicą, mogą zaoszczędzić średnio do 26 proc., rezerwując loty tydzień przed weekendem majowym.

Za bilety lotnicze do Aten na Wielkanoc podróżni zapłacą średnio 54 proc. mniej niż na majówkę, przy tych samych cenach noclegów w obu terminach.

Koszty pobytu za noc w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych w drugiej połowie kwietnia są średnio o 14 proc. wyższe niż w pierwszym tygodniu maja.

Loty dużo tańsze... na Wielkanoc

Z analizy cen lotów na ulubionych trasach krótko- i średniodystansowych Polaków w 2019 roku wynika, że podróżni zapłacą mniej, wybierając się na urlop tydzień przed majowym weekendem. W przypadku wszystkich miast, które znalazły się w czołowej dziesiątce, koszt przelotu z Polski w okolicach Wielkanocy jest średnio o 26 proc. mniejszy niż na majówkę.

Za loty do Rzymu w drugiej połowie kwietnia Polacy zapłacą średnio 534 złote i zaoszczędzą do 35 proc. w porównaniu z pierwszym tygodniem maja. Podobnie kształtują się różnice procentowe w cenach biletów lotniczych w tych terminach do innych europejskich miast: Polacy zaoszczędzą do 27 proc. na lotach do Barcelony, do 29 proc. do Paryża i do 36 proc. do Mediolanu. Miłośnicy Grecji mogą natomiast na Wielkanoc upolować największe okazje – loty do Aten pod koniec kwietnia kosztują średnio 379 złotych, a na majówkę ich ceny wzrastają do średnio 823 złotych.

10 najpopularniejszych kierunków podróży na trasach krótko- i średniodystansowych w 2019 roku

Najpopularniejsze kierunki podróży w 2019 roku

Śr. cena lotów na Wielkanoc w zł/Śr. cena lotów na majówkę w zł/Różnica cenowa między Wielkanocą a majówką w %

1. Rzym 534 826 -35%

2. Barcelona 612 843 -27%

3. Londyn 402 471 -15%

4. Lizbona 884 951 -7%

5. Paryż 472 661 -29%

6. Ateny 379 823 -54%

7. Mediolan 349 548 -36%

8. Luqa 592 784 -25%

9. Palma de Mallorca 600 696 -14%

10. Amsterdam 465 547 -15%

Ceny hoteli niższe na majówkę

O ile kupując bilety lotnicze w okolicach Wielkanocy, można liczyć na niemałe oszczędności, z noclegami sytuacja wygląda nieco inaczej. Jak pokazują dane KAYAK.pl, ceny za noc w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych w okolicach świąt wielkanocnych są w 2019 roku średnio o 14% wyższe niż podczas długiego majowego weekendu.

W niektórych miastach to jednak wciąż druga połowa kwietnia jest korzystniejsza cenowo niż początek maja. Jest to dobra wiadomość dla planujących wiosenny odpoczynek w Rzymie, Londynie i Mediolanie – podróżni za noclegi na Wielkanoc zapłacą odpowiednio o 11, 21 i 3 proc. mniej niż w długi majowy weekend. Natomiast w przypadku pozostałych miast z zestawienia, to ceny noclegów na majówkę wypadają korzystniej. Największą różnicę cenową można zaobserwować na przykładzie miasta Luqa. W okolicach Wielkanocy pobyt w na Malcie w hotelu 3- i 4-gwiazdkowym to wydatek rzędu 383 złotych za noc. Na początku maja ceny spadają niemal o połowę, a nocleg kosztuje już średnio 194 złote.

Ceny hoteli dla 10 najpopularniejszych kierunków podróży na trasach krótko- i średniodystansowych w 2019 roku

Najpopularniejsze kierunki podróży w 2019 roku

Śr. cena hoteli 3 i 4-gwiazd. na Wielkanoc w zł/Śr. cena hoteli 3 i 4-gwiazd. na majówkę w zł/Różnica cenowa między Wielkanocą a majówką w %

1. Rzym 322 361.5 -11%

2. Barcelona 547.5 526 4%

3. Londyn 465.5 589 -21%

4. Lizbona 552 471.5 17%

5. Paryż 572 421.5 36%

6. Ateny 436 434 0%

7. Mediolan 376 386 -3%

8. Luqa 383 194 97%

9. Palma de Mallorca 381 363 5%

10. Amsterdam 797.5 700 14%

Kiedy i gdzie na wiosenny urlop?

Bazując na cenach lotów i hoteli dla najpopularniejszych kierunków podróży w 2019 roku, można stwierdzić, że wiosenny odpoczynek najkorzystniej zaplanować w drugiej połowie kwietnia w Rzymie, Londynie, Atenach lub Mediolanie. Podróżni, którzy pragną pozostać wierni tradycji wyjazdowej w długi majowy weekend, powinni rozważyć wakacje w Lizbonie, Amsterdamie, na Malcie lub na Majorce.

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik KAYAK.pl, komentuje: - W tym roku Wielkanoc wypada o wiele później niż zwykle. Pracownicy, którzy już po Poniedziałku Wielkanocnym wezmą 7 dni urlopu, wrócą do pracy dopiero 6 maja. Mając do dyspozycji 16 dni wolnych od pracy, można pozwolić sobie na dużą elastyczność w planowaniu podróży.