Dlaczego musisz zgłaszać swój wyjazd? Taki obowiązek nakłada na nas ustawa o ewidencji ludności. Pamiętaj, dotyczy on tylko tych osób, które opuszczają Polskę na dłużej, niż pół roku. Jeśli jesteś jedną z nich, zgłoś swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj.

W ostatniej chwili

– Zdajemy sobie sprawę, że każdy dłuższy wyjazd to także sporo formalności. Dlatego na tyle, na ile jest to możliwe, staramy się je ograniczać do minimum. Wyjazd za granicę można zgłosić choćby z wiozącej nas na lotnisko taksówki. Jedyne czego potrzebujemy to Internet i Profil Zaufany – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zacznijmy od Profilu Zaufanego. Możecie go założycie przez Internet – najszybciej przez bankowość elektroniczną. Druga opcja – wypełnienie formularza online, po czym (w ciągu 14 dni) udanie się do jednego z 1500 punktów potwierdzających i tam sfinalizowanie tego procesu.

Po co Wam Profil Zaufany? Po to, by w trakcie załatwiania online spraw urzędowych bezpiecznie i pewnie identyfikować się w Internecie. Dzięki niemu podpiszecie np. pismo do urzędu czy złożycie wniosek o nowe dokumenty. I co ważne, możecie to zrobić także będąc za granicą. Jedyny warunek: musicie mieć polski numer telefonu. Po co? Kiedy będziecie chcieli skorzystać z którejś z e-usług – to na ten numer dostaniecie smsa z kodem autoryzacyjnym, który jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji.

"To do"

Walizka spakowana, rodzina i znajomi pożegnani, do wykonania została ostatnia pozycja na liście "do zrobienia" – zgłoszenie wyjazdu. Żeby oszczędzić Ci nerwów, krok po kroku tłumaczymy, jak to zrobić:

Krok 1: Wejdź na stronę obywatel.gov.pl i wybierz e-usługę Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Krok 2: Kliknij Załatw sprawę. System przeniesie Cię na stronę Profilu Zaufanego.

Krok 3: Zaloguj się (Profilem Zaufanym) na swoje konto. System z powrotem przeniesie Cię na platformę ePUAP.

Krok 4: Zaadresuj formularz. Wybierz urząd gminy, na terenie której mieszkasz.

Krok 5: Wypełnij formularz.

Krok 6: Kliknij Dalej, a potem Podpisz.

Krok 7: Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Usługa jest bezpłatna, a urzędnik od razu przyjmie Twoje zgłoszenie, czyli… możesz wyjeżdżać!

Zanim się obejrzysz…

Jak wiadomo czas szybko leci. Podróż życia za Tobą, kontrakt dobiegł końca – wracasz do kraju. Co teraz? Zgłoś swój powrót, oczywiście online. Na dokonanie tego obowiązku masz 30 dni. I tak jak przy zgłaszaniu wyjazdu – krok po kroku tłumaczymy, jak tego dokonać:

Krok 1: Wejdź na stronę obywatel.gov.pl i wybierz e-usługę Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Krok 2: Kliknij Załatw sprawę. System przeniesie Cię na stronę Profilu Zaufanego.

Krok 3: Zaloguj się (Profilem Zaufanym) na swoje konto. System z powrotem przeniesie Cię na platformę ePUAP.

Krok 4: Zaadresuj formularz. Wybierz urząd gminy, na terenie której mieszkasz po powrocie z zagranicy.

Krok 5: Wypełnij formularz.

Krok 6: Kliknij Dalej, a potem Podpisz.

Krok 7: Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Tak jak w przypadku zgłoszenia wyjazdu – zgłoszenie powrotu nic nie kosztuje. Urzędnik przyjmie Twoje zgłoszenie od razu.