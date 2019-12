Zimowe obozy to najczęściej wyprawa w góry połączona z nauką jazdy na stokach narciarskich. Jednak coraz częściej, podobnie jak w letniej ofercie pojawiają się pakiety uwzględniające młodzieżowe mody i trendy. Nastolatkowie zamiast piec kiełbaski przy ognisku, wolą nauczyć się, jak skutecznie zaistnieć w mediach społecznościowych i zrobić karierę na Youtube. Zamiast spacerować po turystycznych szlakach, preferują aktywności sportowe z paintballem lub obozy przetrwania. – Podczas zimowej przerwy dziecko może oddać się swojemu hobby na spokojnie, bez pośpiechu i poświęcić temu, co lubi więcej czasu. Najważniejsze, żeby miało możliwość mądrze odpocząć od szkolnych obowiązków i zadań, naładować baterie, tak jak my dorośli podczas urlopu, a opcji jest naprawdę bardzo wiele – mówi Michał Karpiński, wychowawca z biura podróży Almatur.

Połączenie białego szaleństwa z pracą twórczą

Obozy narciarskie i snowboardowe to wciąż numer jeden zimowych aktywności – wybiera je ponad 70 proc. polskich nastolatków. Podczas takich wyjazdów, młodzi ludzie mogą podszkolić swoje sportowe umiejętności, ale także realizować inne pasje, czy spróbować czegoś zupełnie nowego. Dużym zainteresowaniem cieszą się obozy narciarskie i snowboardowe uzupełnione o dodatkowe zajęcia, np. o warsztaty z prowadzenia mediów społecznościowych. W programie takich wyjazdów jest sporo aktywności na stokach, ale też zajęcia z funkcjonowania nowych mediów i branży kreatywnej. Nastolatkowie dowiadują się, jak zainteresować widza danym tematem, jak zbudować zaangażowaną społeczność, a także mogą spróbować swoich sił przed kamerą. - Tego typu zajęcia, poza świetną i kreatywną zabawą, pozwalają nabyć umiejętności, które przydadzą się także poza światem wirtualnym – będą dobrym początkiem do kariery dziennikarskiej, reporterskiej lub po prostu pomogą przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi – dodaje Michał Karpiński.

Aktywne ferie bez nart

Sport i ruch to doskonała forma spędzania czasu dzieci – poprawia kondycję i sprawność umysłową, uczy koncentracji i dążenia do wyznaczonego celu. A ferie bez jazdy na nartach czy snowboardzie również mogą być aktywne i ciekawe. Dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się obozy związane ze sztuką: aktorskie i taneczne. Coraz liczniejsze grono fanów mają wyjazdy reżysersko-filmowe. W programie takich obozów znajdują się m.in. zajęcia operatorskie czy warsztaty z tworzenia reportaży filmowych. Nastolatkowie poznają wszystkie czynności, stanowiska i elementy pracy reżyserskiej, począwszy od pre-produkcji, przez filmowanie, do post-produkcji. Ostatnio sercami młodych ludzi zawładnęły także wyjazdy nastawione na rozwijanie umiejętności kulinarnych czy gry strategiczne i przygodowe w plenerze. Swoje grono fanów mają zimowe obozy przetrwania, m.in. paintball, extreme camp oraz wyjazdy detektywistyczne, które pozwalają w aktywny sposób odpocząć od szkolnych zadań i obowiązków.

Kiedy są ferie w roku szkolnym 2019/2020?

Okres ferii w tym roku będzie trwał od 13 stycznia do 23 lutego. Oczywiście podobnie jak w latach ubiegłych, polskie województwa podzielone są na cztery grupy. Każda z nich odpoczywa w innym terminie. Od 13 do 26 stycznia wolne będą mieli uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. 20 stycznia zimowy wypoczynek od nauki rozpoczną uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 27 stycznia do 9 lutego zajęcia szkolne nie odbywają się w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Ostatnia grupa to uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, którzy będą wypoczywali od 10-23 lutego.