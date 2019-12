Święta za granicą, dla niektórych, mogą wydawać się pomysłem nie do przyjęcia. Wigilię lubimy bowiem spędzać przy rodzinnym stole, łamiąc się opłatkiem i wymieniając prezentami. Uwielbiamy zapach choinki, pierniczków i barszczu, a potrawy wigilijne wielu z nas mogłoby jeść przez cały rok. Jednak dla osób żądnych wrażeń, dobrym pomysłem może być spędzenie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia w nieco innej atmosferze. Wyjazd w tym czasie może być doskonałą okazją do poznania bożonarodzeniowych zwyczajów innych kultur.

Południe Europy

Z licznych ofert biur podróży wynika, że koszt tygodniowego wyjazdu na południe Europy może wynieść już od 1000 do 1500 zł za osobę. Jeżeli w tym roku karpia chcielibyśmy zamienić na spaghetti, a pierogi na pizzę, możemy wybrać się wraz z rodziną do Włoch i spędzić tam rzymskie wakacje w duchu Świąt Bożego Narodzenia. Grudniowe temperatury w Rzymie wynoszą kilkanaście stopni Celsjusza, a w cenie wyjazdu mamy zarówno przelot i zakwaterowanie, jak i wyżywienie. W podobnej cenie znajdziemy oferty wyjazdów do Hiszpanii, na przykład do Barcelony lub na wybrzeże Costa Brava, a także na Maltę i na Cypr.

Na narty

Jeśli interesują nas wyjazdy narciarskie, możemy pomyśleć o 5-dniowej wycieczce do Czech, na Słowację lub do Austrii. Całość kosztów wyjazdu narciarskiego wyniesie minimum od 1700 zł od osoby. W tej cenie zawarte jest zakwaterowanie, wyżywienie, transport, sprzęt oraz skipass. Ceny hoteli na Słowacji i w Czechach – od 600 zł w górę – są zdecydowanie niższe niż te we Włoszech czy w Austrii, gdzie cena pobytu zaczyna się od 1500 zł. W zależności od oferty cena wycieczki może zawierać różne udogodnienia. W większości przypadków zapewnione będzie zakwaterowanie i wyżywienie, jednak transport będziemy musieli zorganizować we własnym zakresie. Najłatwiej wybrać się w podróż własnym samochodem, koszt jest zależny od liczby pokonanych kilometrów, spalania i liczby pasażerów. Musimy jednak założyć, że będzie to kilkaset złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego, które wyniosą około 550 zł za tydzień użytkowania. Niezbędny jest też skipass, który pozwoli nam korzystać ze stoków i wyciągów narciarskich. Za sześciodniowy karnet w Czechach zapłacimy 250 zł, a w Austrii czy we Włoszech minimum 500 zł.

Wypad w Polskę

Nieco tańszym pomysłem będzie spędzenie świąt w naszym kraju. Wiele osób decyduje się na taką opcję ze względu na rodzinę, ale również i po to by doświadczyć wigilijnej atmosfery w górach lub nad Bałtykiem. Na terenie Polski większość ofert biur podróży gwarantuje wyżywienie i zakwaterowanie, dodatkowo będziemy musieli zapłacić tylko za transport. Ceny za siedmiodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym w Kołobrzegu zaczynają się do 1000 zł za osobę, za to zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu w Gdańsku to koszt od 900 zł w górę. Dla chcących spędzić luksusowe święta w stolicy, hotel Europejski w samym centrum Warszawy oferuje pokoje w cenie od 4000 zł od osoby. Są i tańsze opcje – pokoje w hotelach i apartamentach będą nas kosztowały od 500 zł w górę, za siedmiodniowy pobyt.

Na rezerwację świątecznego wypadu nie jest jeszcze za późno także dla fanów górskich wycieczek. Pięciodniowy pobyt z wyżywieniem w Bukowinie Tatrzańskiej to koszt od 500 zł za osobę, a w cenie od 600 do 800 zł znajdziemy też ośrodki wypoczynkowe w Beskidach. Ciągle można też znaleźć miejsca w Zakopanem, gdzie ceny 5-dniowego pobytu z wyżywieniem wynoszą od 700 do 2000 zł. Jeśli wybieramy się na świąteczny wyjazd z całą rodziną, musimy założyć, że wydamy minimum kilka tysięcy złotych.

- Z badań "Index hapipraktyk" przeprowadzonych przez naszą firmę wynika, że mimo wzrostu popularności wyjazdów świątecznych, duża część Polaków wciąż nie może sobie na nie pozwolić – mówi ekspert w hapipożyczkach Monika Dzieniak-Kwiatkowska. - Nawet wśród osób młodych coraz rzadziej zdarza się, żeby wakacje finansowała im rodzina. Większość z nas miesiącami odkłada na kilkudniowy wypoczynek i to właśnie oszczędności są najczęstszym sposobem finansowania takich wyjazdów.



Warto także zastanowić się nad spędzeniem tegorocznych świąt w wakacyjnym klimacie. Czy to w górach, czy nad morzem, świąteczny wyjazd pozwoli nam uniknąć szaleństwa przygotowań. Wigilijna podróż poszerzy nasze horyzonty i odkryje przed nami świąteczne zwyczaje – inne niż te, do których przywykliśmy.

*wszystkie dane zostały zebrane przez ekspertów firmy hapipożyczki, pochodzą z ofert rynkowych biur podróży i ośrodków wypoczynkowych.