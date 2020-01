Zakopane zdecydowanie przoduje wśród osób poszukujących noclegu na ferie zimowe. W 2020 roku planuje je tam 51 proc. Polaków.

- Nie bez powodu to właśnie Zakopane jest uznawane za stolicę Tatr. Turystów przyciąga duża ilość atrakcji, chociażby na samych Krupówkach, ale także panujący klimat czy bliska odległość do obiektów rekreacyjnych takich jak popularne termy - twierdzi Mateusz Goliat, ekspert Noclegowo.pl.

Popularny również Karpacz czy Poronin

Turyści poszukują noclegu również w takich miejscowościach jak Karpacz - 8,1 proc., Poronin czy Szklarska Poręba - 4,3 proc. W tych najpopularniejszych lokalizacjach ceny nie wahają się szczególnie mocno. Najtańsze oferty, pomimo największej popularności, znajdziemy w Zakopanem i Karpaczu. Tam Polacy zapłacą średnio 50 zł za osobę. Nieco drożej jest w Szklarskiej Porębie. Tutaj koszt noclegu to średnio 62 zł za osobę.

Dla chcącego nic trudnego

Dla osób, które chciałyby wyjechać na ferie i odpocząć, a nie wydać zbyt wielu pieniędzy dobrym pomysłem są małe miejscowości, w których liczba turystów - w porównaniu do najczęściej wybieranych przez Polaków celów podróży - jest niewielka. Nie znajdziemy tutaj zbyt wielu atrakcji, ale z pewnością pobyt w nich pozwoli odetchnąć od codziennego miejskiego zgiełku. Można wśród nich wymienić m.in. Łapsze Niżne, Uście Gorlickie, Kostrzyce czy Sól Kiczora. Tutaj ceny za nocleg wahają się już nawet od 25 do 40 zł za osobę.



- Ceny na okres ferii rosną, ale na pewno nie jest to taki wzrost jak w przypadku, chociażby sylwestra, gdzie potrafił on wynieść nawet 500 proc.! Rezerwując nocleg na zimowy pobyt, możemy spodziewać się wzrostu cen o średnio 20 proc. Jak na tak popularny termin, jest to stosunkowo niewielka podwyżka, co z pewnością ucieszyło lub jeszcze ucieszy wielu turystów planujących tegoroczne ferie - komentuje ekspert Noclegowo.pl.

Najchętniej we dwoje

Pomimo tego, że ferie zimowe kojarzą się z okresem rodzinnych wyjazdów, to Polacy najczęściej poszukują noclegu dla dwóch osób. Jest to nawet 60 proc. spośród osób planujących zimowy wypoczynek. Wynika zatem, że to również dobry moment, by spędzić czas w zimowej scenerii tylko we dwoje. W drugiej kolejności plasują się grupy 4-osobowe - 15,2 proc.

Nocleg w centrum lub blisko stoku

A w jakich obiektach noclegowych najlepiej śpi się Polakom? Jednoznacznie większość z nich wybiera apartamenty oraz pokoje w kwaterach prywatnych - ponad 60 proc. poszukujących noclegu. Skąd wynika takie zainteresowanie? Z pewnością najważniejszym aspektem jest standard takich obiektów.

Dla osób wybierających nocleg na ferie niewiele mniejszy priorytet ma lokalizacja. Najczęściej rezerwowane obiekty posiadały bardzo dobre połączenie komunikacyjne do centrum lub mieściły się bardzo blisko niego. Dodatkowym atutem jest odległość od stoków narciarskich czy nawet góralski wystrój noclegu, który nadaje klimat planowanemu wypoczynkowi.



- Jeżeli jeszcze jednak ktoś nie zdecydował się na rezerwację noclegu na ferie zimowe, powinien zrobić to jak najszybciej. W najbardziej atrakcyjnych obiektach miejsc noclegowych ubywa każdego dnia. Warto więc to zrobić, jeszcze zanim zostaną całkowicie wyprzedane - dodaje Mateusz Goliat.