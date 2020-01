Zgodnie z raportem Skytrax, w zestawieniu najlepszych linii lotniczych na świecie nie ma żadnego taniego przewoźnika. Poświęcono im osobny ranking, gdzie na podium znalazły się: AirAsia, EasyJet i Norwegian. Najbardziej popularna linia w Polsce to Ryanair, według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w I połowie 2019 odpowiadał za przewóz 28,4 proc. wszystkich pasażerów w Polsce (co stanowi 51,4 proc. wszystkich tanich połączeń lotniczych), wyprzedzając drugiego największego przewoźnika PLL LOT, oraz plasująca się na trzecim miejscu linia Wizzair.

Reklama

Pomimo swojej popularności Ryaniar znajduje się daleko poza czołówką dobrych tanich linii lotniczych na świecie. Ma na to wpływ m.in. duża liczba skarg pasażerów. O jakich prawach powinni pamiętać podczas podróży tanimi liniami?

- Prawa pasażerów powinny być przestrzegane bez względu na charakter linii, którą podróżują. Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004 regulujące wypłaty odszkodowań, obejmuje wszystkich przewoźników, w tym lowcostowych. Poszczególne linie różnią się jednak podejściem do terminu realizacji roszczeń klientów. Z naszego doświadczenia i przytoczonych danych wynika, że niektóre linie - w szczególności tanie, wypłacają odszkodowania dopiero po skierowaniu spraw na ścieżkę sądową. Po dwóch latach naszych doświadczeń w prowadzeniu postepowań sądowych, wiemy, jak wygrać z liniami lotniczymi działającymi w całej Europie – mówi Kamila Szczygieł, adwokat współpracujący z GIVT; firmą zajmującą się uzyskiwaniem odszkodowań za odwołane lub opóźnione loty oraz w przypadku odmowy wejścia na pokład od linii lotniczych działających na terenie całej Europy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie pasażer może się starać w przypadku zakłóconego (opóźnionego powyżej 3 godzin lub odwołanego poniżej 14 dni od daty wylotu) połączenia, a także odmowy wejścia na pokład, spowodowanej przepełnieniem samolotu (tzw. overbooking).

W celu zgłoszenia roszczenia, pasażer powinien zgromadzić następujące informacje i dokumenty:

Informacja: Data i numer lotu; Nazwa linii; Lotnisko wylotu; Lotnisko przylotu

Dokumenty: Dokument tożsamości, np. paszport; Dane współpasażera

Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004, regulującym prawa pasażerów linii lotniczych, maksymalna kwota odszkodowania dla pasażera za opóźniony lub odwołany lot może wynosić nawet 600 euro. Zależy ona jednak od odległości lotu i destynacji:

Długość lotu i destynacje/Opóźniony lub odwołany lot (kwota w EUR)/Odmowa wejścia na pokład (kwota w EUR)

Loty do 1,500 km 250 250

Wszystkie loty wewnątrz UE powyżej 1,500 km 400 400

Wszystkie loty pomiędzy 1,500 km – 3,500 km 400 400

Wszystkie pozostałe loty powyżej 3,500 km 600 600

Reklama

O odszkodowanie można się starać samemu, ale praktyka pokazuje, że bez odpowiedniej wiedzy prawniczej jest to utrudnione. Warto zatem rozważyć skorzystanie w tym celu z usług wyspecjalizowanej firmy,

Zakłócony lot – co robić, a czego nie?

Gdy doszło do znacznego opóźnienia lub odwołania lotu, warto wiedzieć jak się zachować, by zadbać o własny komfort, jednocześnie nie tracąc prawa do ubiegania się o odszkodowanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalecenia w tej sytuacji:

zatrzymaj potwierdzenie rezerwacji, bilet, kartę pokładową

poznaj przyczynę zakłócenia lotu

jeśli lot został odwołany, proś przewoźnika o zapewnienie posiłków, napojów i noclegu w hotelu

nie podpisuj dokumentów, na mocy których tracisz prawo do odszkodowania np. w zamian za vouchery lub zniżki na kolejny lot

jeśli lot jest opóźniony o 5 godzin, żądaj zwrotu kosztów biletu

w przypadku odmowy wejścia na pokład, żądaj alternatywnego lotu i rekompensaty finansowej

nie wyrzucaj paragonów zakupu niezbędnych rzeczy, napojów i posiłków.