Większość z nas jest przyzwyczajona do śniegu zimą, dlatego tym bardziej doskwiera nam jego brak. Kończy się styczeń, a praktycznie nigdzie nie można wyjść z dziećmi na sanki czy skorzystać z biegówek. Rozwiązaniem tego problemu może być wycieczka w góry, gdzie jest całkiem biało, a w razie odwilży stoki są naśnieżane. Zwykle wyjazdy na narty planujemy na długo przed, ale jeżeli jesteście gotowi na wyjazd prawie last minute, to eksperci serwisu lendopolska.pl policzyli, ile trzeba wydać na pobyt w najlepszych polskich ośrodkach. Wzięliśmy pod uwagę małe wydłużenie weekendu, czyli termin 20-23 lutego.

Wielu sympatyków narciarstwa uważa, że w Polsce najlepiej jeździ się w Szczyrku. Za 4-dniowy skipass dla 2 osób pod koniec lutego zapłacimy 920 zł, jeżeli dokonamy zakupu online. Jeżeli nie mamy swoich nart, to wypożyczenie ich wraz z butami i kijkami będzie nas kosztować 400 zł za 4 dni. Koszty noclegów za ten okres wahają się w Szczyrku od 260 zł do nawet 1500 zł. Koszt zależy m.in. od standardu ośrodka i samego pokoju oraz od tego, czy wyżywienie jest wliczone w cenę. Średnio musimy więc liczyć 750 zł za 4-dniowy pobyt pary. Oznacza to więc, że pobyt w Szczyrku może nas kosztować około 2100 zł.

Alternatywą dla Szczyrku może być równie dobrze oceniana Białka Tatrzańska, gdzie za 4-dniowy skipass zapłacimy 730 zł. Wypożyczenie nart, butów i kijków będzie nas kosztować od 230 do nawet 500 zł. Średnia kwota, jaką będziemy musieli przeznaczyć na noclegi w Białce, to 730 zł, choć znajdziemy już pokój za 240 zł za przedłużony weekend. Łączny koszt wyjazdu to średnio około 1700 zł. Świetnie oceniana jest także Zieleniec Ski Arena, gdzie za 4-dniowy skipass zapłacimy 700 zł za 2 osoby. Na wypożyczenie nart, butów i kijków musimy liczyć około 350 zł. Średni koszt noclegów dla pary za 4 dni to kwota 1000 zł. Zatem łącznie za pobyt w Zieleńcu zapłacimy około 2100 zł.

Dla tych, którzy nie lubią dużych ośrodków i tłumów na stoku, rozwiązaniem może być bardzo dobrze oceniana Kasina Ski. O tej małej miejscowości usłyszeliśmy dzięki naszej mistrzyni w biegach narciarskich Justynie Kowalczyk, która jest najbardziej znaną mieszkanką Kasiny. Za dwa 4-dniowe karnety zapłacimy tam 700 zł, wypożyczenie sprzętu będzie nas kosztowało 360 zł. Średnia cena noclegów za ten okres w okolicy to 530 zł - należy jednak pamiętać, że w samej Kasinie Wielkiej baza noclegowa jest ograniczona, dlatego wyliczając średnią, braliśmy pod uwagę ośrodki i hotele w pobliżu, m.in. w Limanowej, Szczyrzycu czy Mszance. Koszt całego wyjazdu zamyka się w około 1600 zł.

Warto poważnie przemyśleć wyjazd na narty w góry pod koniec lutego. Dotychczasowe długoterminowe prognozy pogody niestety nie zapowiadają większych opadów śniegu w całym kraju, dlatego wyjazd na południe Polski może być jedyną okazją na odrobinę białego szaleństwa. Na taki urlop należy przeznaczyć co najmniej 1600 zł. Musimy oczywiście pamiętać, że w zależności od ośrodka może być w to wliczone pełne wyżywienie lub samo śniadanie. Trzeba także doliczyć do tej sumy koszty dojazdu. Zachęcamy do wybrania któregoś z tych miejsc i skorzystania z chwili szusowania po stoku!

MIEJSCE/SKIPASS I ZESTAW NARCIARSKI/NOCLEG/SUMA

Szczyrk 1320 zł 750 zł 2070 zł

Białka Tatrzańska 960-1230 zł 730 zł 1690-1960 zł

Zieleniec 1050 zł 1000 zł 2050 zł

Kasina Wielka 1060 zł 530 zł 1590 zł

*dane zebrane przez Lendo Polska na podstawie ofert rynkowych, wypoczynek w dniach 20-23 lutego 2020 r.