Za nami półmetek tegorocznych wakacji. Innych niż wszystkie, bo trwających w cieniu epidemii koronawirusa. Wbrew wcześniejszym obawom, wielu z nas pojechało w tym roku na letni urlop bądź wkrótce się na niego wybierze. Gdzie spędzamy tegoroczne wakacje, ile za nie płacimy oraz czy i w jaki sposób nasze decyzje wyjazdowe różnią się w porównaniu do ubiegłego roku?

Eksperci z serwisu Wakacje.pl, porównującego oferty ponad 100 biur podróży, przyjrzeli się tegorocznym wakacyjnym wyborom Polaków.

Wakacyjne hity lata 2020

W zestawieniu najpopularniejszych kierunków niespodzianki na szczycie nie ma. Pierwsze miejsce zajmuje Grecja, na wybór której zdecydował się co trzeci klient Wakacje.pl. W porównaniu do ubiegłego roku udział tego kraju w sprzedaży wycieczek wzrósł o 7 punktów procentowych. Widać więc zmianę, ale – ze względu na późniejsze rozpoczęcie przez Grecję sezonu letniego (państwo w pełni otworzyło się dla polskich turystów 1 lipca) – nie jest ona aż tak spektakularna.

Dużo ciekawiej prezentują się kolejne pozycje w rankingu. Na drugim miejscu mamy jeszcze co prawda Bułgarię, która również rok temu znajdowała się w TOP3 wakacyjnych destynacji, a na trzecim – Hiszpanię, ale dalej czeka nas niespodzianka. Włochy, Polska, Chorwacja, Cypr i Malta – to kierunki, które zanotowały kilkukrotny wzrost popularności w porównaniu do 2019 roku. Duża w tym zasługa stosunkowo szybkiego "odmrożenia” lotów z Polski do tych destynacji, a także niedostępności w ofercie popularnych wakacyjnych kierunków: Egiptu, Tunezji i Turcji.

Za miesiąc udział poszczególnych destynacji w tym wakacyjnym torcie z pewnością będzie wyglądał inaczej. Pod koniec lipca – dzięki odblokowaniu przez polski rząd lotów do kolejnych państw spoza Europy – do gry wróciła Turcja, a w sierpniu – Egipt – czyli ukochane przez Polaków miejsca na zagraniczny urlop.

Lato 2020. Ile płacimy za wakacje?

5 322 zł – tyle średnio wydaliśmy w lipcu na tegoroczne wakacje. To o ponad 1200 zł mniej niż rok temu o tej samej porze. Jak kształtują się nasze wakacyjne wydatki w zależności od kierunku wakacji? W porównaniu do poprzedniego roku, średnio o 1 100 zł mniej płacimy za wakacje w Hiszpanii, a o 760 zł – za wczasy w Bułgarii. Na podobnym poziomie cenowym, co w ubiegłym roku, utrzymuje się Grecja.

Wakacje we dwoje kosztują nas około 1 160 zł mniej niż w zeszłym roku (średnia cena rezerwacji w lipcu 2020 r. to 4 266 zł). Rodzice wyjeżdżający z jednym dzieckiem płacili średnio o 1000 zł mniej niż rok temu – na wakacje w tym roku przeznaczyli średnio 6440 zł. Rodzina z dwójką dzieci na tegoroczny wyjazd wakacyjny wydaje średnio 8 377 zł, czyli również mniej – o 1 370 zł – w porównaniu do lata 2019. Różnica jest wyraźna, a jej źródła powinniśmy upatrywać w kilku czynnikach.

Z myślą o turystach, którzy z jakiegoś powodu nie mogli polecieć na wakacje samolotem, biura podróży rozszerzyły w tym roku ofertę krajową oraz z dojazdem własnym. Obie te opcje są dużo chętniej wybierane przez polskich turystów niż chociażby rok temu, co przekłada się na wysokość kwoty wydawanej na wycieczki. Druga kwestia to dostępność wakacyjnych kierunków i zmiana standardu wybieranych obiektów noclegowych. Nie możemy również zapominać, że ze względu na sytuację epidemiologiczną same wycieczki są nieco tańsze niż rok temu – mówi Klaudyna Fudala, rzecznik Wakacje.pl.

Gwiazdki mają znaczenie

Wczasy all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu w niedostępnych w lipcu, a cieszących się dużą popularnością wśród Polaków, Turcji czy Egipcie to koszt o kilkaset złotych od osoby mniejszy niż ten sam urlop w 4-gwiazdkowym hotelu w Hiszpanii. Dlatego też najbardziej popularne rok temu 4 gwiazdki, w lipcu tego roku zamieniliśmy na hotele 3-gwiazdkowe, co przełożyło się na niższą wartość średniej ceny rezerwacji.

Zmiana standardu hotelu znajduje również odzwierciedlenie w wybieranej przez nas opcji wyżywienia. Dwukrotnie częściej niż w poprzednim roku rezerwujemy nocleg z samym śniadaniem, częściej stawiamy też na opcję HB (śniadania i obiadokolacje). W dużej mierze nasze urlopowe nawyki pozostają jednak bez zmian. Nadal najbardziej kochamy all inclusive. Taką formę wyżywienia wybrało 74 proc. osób rezerwujących w lipcu wycieczki w Wakacje.pl.

Samochodem czy samolotem?

Nadal najbardziej lubimy latać samolotem. W lipcu na taką formę transportu zdecydowało się aż 89 proc. klientów Wakacje.pl. To pokazuje, że koronawirus nie osłabił naszego zaufania do podróży samolotem, a dodatkowe zasady wprowadzone na lotniskach sprawiły, że naprawdę mogliśmy poczuć się bezpiecznie.

Jednak tego lata częściej niż dotychczas wybieramy wakacje z dojazdem własnym. W porównaniu do 2019 roku udział tego typu wycieczek w sprzedaży wzrósł sześciokrotnie. Duży wpływ na taki wzrost miało istotne rozszerzenie oferty z dojazdem własnym w biurach podróży.

Gdzie na wakacje w kraju?

W lipcu br. w zestawieniu Wakacje.pl Polska znalazła się na piątym miejscu wśród najczęściej wybieranych kierunków na urlop. To awans o osiem pozycji w porównaniu do 2019 roku. I znowu – duży wpływ na ten stan rzeczy ma rozszerzenie przez biura podróży oferty krajowej.

W tym roku wiele biur podróży, w tym największe, postawiło na Polskę, włączając do swoich ofert wyjazdy krajowe i wychodząc naprzeciw potrzebom turystów. Również my współpracujemy dziś z rekordową na polskim rynku liczbą 116 dostawców wakacji w Polsce. Znajdziemy w niej zarówno luksusowe obiekty ze spa i aquaparkami, dobrej klasy hotele ze średniej półki cenowej, ale i pensjonaty nad morzem, w górach czy nad jeziorami. Mimo że wzrost zainteresowania ofertą krajową jest zauważalny, nadal to zagraniczne wakacje są dla Polaków najbardziej pożądaną formą wypoczynku – tłumaczy Klaudyna Fudala.

Które regiony wybieramy najczęściej? Zaskoczenia nie ma. Królują Pomorze Zachodnie, Tatry i Podhale oraz Wybrzeże Bałtyckie. Co ciekawe, w biurach podróży znajdziemy dziś też propozycje urlopu na Lubelszczyźnie i Roztoczu, hotele miejsce np. w Trójmieście czy 2-3 dniowy pobyt w Wieliczce. Średnio na wakacje w kraju wydajemy 1 996 zł – o blisko 700 zł mniej niż przed rokiem.

Turystyczna mapa Polski

Jak wysokość tegorocznych wakacyjnych wydatków kształtuje się w poszczególnych województwach? Wyraźnie ponad średnią krajową, bo o 1000-1300 zł więcej, w lipcu za urlop zapłacili mieszkańcy województw pomorskiego: 6 630 zł i zachodniopomorskiego: 6 182 zł. Na trzecim miejscu w tym rankingu znajdują się Dolnoślązacy – 6 054 zł. Najmniej na wakacje wydają mieszkańcy województw: wielkopolskiego – 4 026 zł, śląskiego – 4 132 zł i opolskiego – 5 013 zł.

Wśród wakacyjnych destynacji prym wiedzie Grecja, która aż w czternastu województwach znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej wybieranych kierunków. W województwie śląskim palmę pierwszeństwa dzierżą Włochy, z kolei mieszkańcy Wielkopolski najczęściej rezerwowali wycieczki krajowe. W "trójkach” TOP kierunków w regionach znajdują się także Bułgaria, Hiszpania i Chorwacja.

Na takie wyniki wpływ mają z pewnością: lokalizacja poszczególnych regionów (np. mieszkańcy południowych województw częściej wybierają wycieczki z dojazdem własnym do Chorwacji, Bułgarii czy Włoch), dostępność oferty oraz wprowadzane na początku sezonu letniego obostrzenia dla Śląska (m.in. zakaz lotów z lotniska w Katowicach do niektórych destynacji).

Tekst powstał na podstawie statystyk sprzedażowych Wakacje.pl dotyczących lipcowych decyzji zakupowych podejmowanych na okres od 1 lipca do 31 października 2020 r.