Cieszymy się z ogłoszenia nowej trasy z Poznania do Wenecji Treviso. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu od 28 marca 2021 roku i stanie się częścią rozkładu lotów Ryanaira z Polski na lato 2021. Pasażerowie mogą zarezerwować loty do Wenecji aż do października 2021 r. - powiedział dyrektor handlowy Ryanaira Jason McGuinness, cytowany w komunikacie.

Nowe połączenie do Wenecji Treviso ogłoszone przez linie lotniczą Ryanair, to bardzo ważny sygnał w tych trudnych dla naszej branży czasach. Właśnie dzisiaj ta doskonała wiadomość dla mieszkańców Poznania oraz regionu pokazuje, że możemy patrzeć z optymizmem na nowy, nadchodzący, 2021 rok. Długo oczekiwane pojawienie się tej oferty i regularne loty do Wenecji pozwolą na dotarcie do tego turystycznego regionu bezpośrednio z Poznania - dodał rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.