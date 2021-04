Loty z Gdańska na Heathrow wystartują 2 lipca i będą realizowane do 26 września trzy razy w tygodniu: w środy, piątki i niedziele.

Uruchomienie regularnych lotów na lotnisko Heathrow, ogromny hub przesiadkowy, to szansa dla naszych pasażerów na wiele lotów międzynarodowych i międzykontynentalnych. Liczymy także na to, że brytyjscy turyści teraz jeszcze chętniej będą odwiedzać Gdańsk i Pomorze. To także wydarzenie ważne dla branży morskiej, która wysyła swoich pracowników do portów na całym świecie oraz szansa na rozwój kontaktów biznesowych w wielu innych sektorach – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Nowe połącznie British Airways

Nowe połączenie British Airways to pierwsze połączenie Gdańska z lotniskiem Heathrow. Brytyjski przewoźnik wraca do Gdańska po 20 latach, bo od kwietnia 1998 do października 2001 roku latał do Londynu, ale na lotnisko Gatwick.

W tym roku Port Lotniczy Gdańsk ma w swojej siatce 86 połączeń, do 21 państw (w tym do Polski), na 71 lotnisk, realizowanych przez 11 przewoźników.