Jak podały służby medyczne regionu Algarve, do poniedziałkowego popołudnia potwierdzono co najmniej 20 ognisk zakażenia w szkołach. W sumie ognisk infekcji jest 35, z czego kilka w domach spokojnej starości.

W Portugalii od początku grudnia utrzymuje się dobowa liczba zakażeń na poziomie z lutego 2021 roku - pomiędzy 3,5 a 6 tys. Dotychczas potwierdzono również 38 infekcji nowym wariantem koronawirusa, Omikron.

Stan klęski żywiołowej w Portugalii

Od środy w Portugalii obowiązuje stan klęski żywiołowej, w trakcie którego wszyscy przybywający do tego kraju samolotami i statkami muszą przedstawić negatywne testy na obecność koronawirusa lub zaświadczenie o przebyciu Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Certyfikaty szczepionkowe są uznawane jedynie na granicach lądowych, ale posiadający je podróżni muszą pochodzić z obszarów Europy o niskim poziomie zakażeń.

W niedzielę telewizja SIC Noticias wyraziła sceptycyzm co do skuteczności kontroli osób przybywających do Portugalii drogą morską i lądową. Pojawiają się wątpliwości, na ile są tam weryfikowane dokumenty sanitarne podróżnych - stwierdzili komentatorzy lizbońskiej stacji.