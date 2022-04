"Hamburg” ma 144 m długości, 21,5 m szerokości, 5,5 m zanurzenia oraz 15 067 GT. Jednostka może przyjąć na swój pokład do 420 pasażerów. Statek został zbudowany w 1997 roku w stoczni MTW Schiffswerft GmbH w Wismarze jako Columbus.

Z powodu już istniejącego w bahamskim rejestrze statku o takiej nazwie, Columbus dostał imię C. Columbus. Ale nie na długo. W 2012 r. został ponownie ochrzczony i otrzymał imię "Hamburg”.

Operatorem statku jest Plantours & Partner GmbH. Pływa on pod bahamską banderą.

- Zbliżający się sezon wygląda bardzo obiecująco. Na ten rok mamy zaplanowanych ponad 100 statków. To rekordowa liczba. Jednak sytuacja jest obecnie bardzo dynamiczna. Musimy mieć na uwadze, że zarówno wojna w Ukrainie, jak również światowa pandemia, będą miały decydujący wpływ na to, ile jednostek do Nas przypłynie – wyjaśnia Michał Stupak, ekspert ds. rynku żeglugowego w Porcie Gdańsk.

Atrakcje dla pasażerów "Hamburga"

Na 295 pasażerów "Hamburga”, czekają liczne aktywności w Gdańsku i regionie pomorskim. Wśród nich m.in.: wycieczka do Starego Miasta i atrakcje muzealne, historyczne i kulturalne a następnie przejazd do Zamku w Malborku, największej ceglanej budowli średniowiecznej Europy.

Jednostka wychodzi w rejs z Hamburga do Gdańska w dniu 8 kwietnia, aby po 12 dniach zakończyć podróż w Kopenhadze. W tym czasie odwiedzi oprócz wspominanych dwóch portów jeszcze: Kłajpedę, Rygę, Helsinki, Sztokholm i Visby, Tallin, Alesund, Wyspy Alandzkie, Bornholm.

Kolejnym wycieczkowcem, który zawinie do Portu Gdańsk, będzie, awizowany na 7 maja i pływający pod brytyjską banderą, statek Spirit of Discovery, którego armatorem jest Saga Cruises. Mieszkańcy Trójmiasta mogą szczególnie czekać na jednostkę MARINA, pod banderą Wysp Marshala, bo jest to najdłuższa jednostka, która w tym roku do nas przypłynie, liczy ponad 239 metrów długości. Spodziewamy się jej 15 czerwca.