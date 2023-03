Rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow poinformowała w komunikacie, że największą ofertę lotów z Gdańska ma linia lotnicza Ryanair.

W letniej siatce, która obowiązuje od 26 marca 2023 roku, znajdzie się aż 39 połączeń tego przewoźnika. Linia zaproponowała zupełnie nowe, bardzo atrakcyjne kierunki z Gdańska. Można polecieć do stolic: Włoch - Rzymu, Czech - Pragi, Czarnogóry - Podgoricy i Łotwy - Rygi. Ryanair inauguruje także loty do włoskiego Neapolu i hiszpańskiej Malagi. Pod koniec marca przywraca połączenia do chorwackiego Zadaru, irlandzkiego Belfastu i na greckie wyspy Kretę i Korfu. Pod koniec maja wystartuje na Santorini, a 4 czerwca do bułgarskiego Burgas. Od 28 marca linia będzie latała do Barcelony na oddalone tylko 10 kilometrów od centrum miasta lotnisko El Prat - przekazała.

Dodała, że linia Wizz Air w letniej siatce ma cztery dodatkowe wakacyjne połączenia. Od 12 czerwca poleci do Heraklionu na Kretę, od 7 lipca do chorwackiego Splitu i bułgarskiego Burgas, a od 6 lipca proponuje nowe połączenie do stolicy Albanii Tirany. Ponadto Wizz Air nadal ma w ofercie loty m.in. do Wenecji, Malagi, Barcelony, do gruzińskiego Kutaisi i na Maltę. W sumie linia lotnicza oferuje pasażerom 31 połączeń z Gdańska - informuje w komunikacie Agnieszka Michajłow.

Wracają loty do Zurychu

Po zimowej przerwie, 30 marca wracają loty linii SWISS z Gdańska do Zurychu w Szwajcarii, a od 21 maja mają powrócić połączenia Eurowings do Dusseldorfu. Polskie Linie Lotnicze LOT zamierzają wznowić od 2 czerwca loty na trasie Gdańsk – Rzeszów – podaje rzeczniczka prasowa gdańskiego lotniska.

W komunikacie wskazano, że bogatą ofertę na tegoroczny sezon wiosenno-letni mają także biura podróży. Pięciu touroperatorów: TUI, Rainbow, Grecos, Coral Travel i Itaka proponują wycieczki i loty bezpośrednio z Gdańska do 8 krajów: Egiptu, Tunezji, Turcji, Grecji, Albanii, Bułgarii, Hiszpanii i na Cypr. Można zaplanować wakacje m.in. na greckich wyspach: Krecie, Kos, Korfu, Zakyntos i Kos i na hiszpańskiej Majorce, ale także w tunezyjskim Monastyrze, egipskiej Hurgadzie i oczywiście w Turcji, z lotami do Antalii, Izmiru czy Bodrum – przekazała Agnieszka Michajłow.

Cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy podkreślił, że tak bogata oferta lotów z Gdańska w sezonie wiosenno-letnim świadczy o stabilnym procesie odbudowy rynku lotniczego. Jest także sygnałem dla naszych pasażerów, że jesteśmy gotowi na ich przyjęcie i obsługę. Mamy nadzieję, że z tej oferty skorzystają, i wbrew przeciwnościom, ich miłość do podróżowania zwycięży i będą latać z lotniska w Gdańsku – powiedział.

autor: Dariusz Sokolnik