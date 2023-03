5 euro kosztować będzie bilet wstępu do rzymskiego Panteonu. Z opłaty zwolnieni będą rzymianie oraz dzieci i młodzież. 70 procent wpływów z biletów trafi do włoskiego Ministerstwa Kultury, a 30 proc. do diecezji rzymskiej. Porozumienie w sprawie wprowadzenia opłaty zostało podpisane przez resort kultury i kapitułę bazyliki Santa Maria ad Martyres ( Najświętszej Maryi Panny od Męczenników), znanej właśnie jako Panteon.

To będzie istotna zmiana na turystycznej mapie Wiecznego Miasta, na której Panteon, doskonale zachowana budowla z czasów starożytności widnieje jako jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków. Historia Panteonu Jego historia ma ponad dwa tysiące lat. Pierwszą świątynię na Polu Marsowym ku czci boskich patronów Rzymu zbudował w 27 roku przed naszą erą Marek Agrypa, polityk i dowódca wojskowy, najbliższy współpracownik cesarza Oktawiana Augusta. Po pożarze nową świątynię, w zmienionej formie ufundował tam cesarz Hadrian około 125 roku naszej ery. Masowy powrót turystów do Rzymu Na początku VII wieku cesarz Fokas podarował Panteon papieżowi Bonifacemu IV. Tym samym stał się miejscem kultu chrześcijańskiego. Również dzięki temu ocalał w przeciwieństwie do wielu świątyń starożytnego Rzymu, które zostały rozebrane. Bilety wstępu dla turystów Bezcenny zabytek, w którym znajduje się między innymi grób Rafaela, wymaga nadzwyczajnej troski, konserwacji i środków na jego utrzymanie. Dlatego po latach dyskusji ostatecznie postanowiono wprowadzić bilety wstępu dla turystów z Włoch i zagranicy; z wyjątkiem zwiedzających rzymian. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, o którym informują włoskie media, wstęp dla zwiedzających będzie dozwolony tylko poza godzinami przeznaczonymi na uroczystości liturgiczne i aktywność duszpasterską. Wstęp będzie wtedy wolny. Postanowiono, że najwyższa cena biletu wyniesie 5 euro. Bezpłatny wstęp będą mieli wszyscy do 18 roku życia. Osoby w wieku do 25 lat zapłacą 2 euro. W Rzymie praktyką jest to, że nie płaci się biletu wstępu do żadnego kościoła, z czym się zgadzam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że przypadek Panteonu jest szczególny - powiedział arcykapłan tej bazyliki ksiądz Daniele Micheletti. Wpływy na dobroczynność Włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano ogłosił, że część wpływów zostanie przeznaczona na działalność dobroczynną na rzecz ubogich. Bilety zaczną obowiązywać, gdy tylko opracowana zostanie logistyka ich sprzedaży i kontroli. Z Rzymu Sylwia Wysocka Piotr Kozłowski