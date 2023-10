Urlop jesienią

Choć przyjęło się, że zazwyczaj urlopy bierzemy w letnich miesiącach, dość popularne są także wakacje w październiku. Mają one zdecydowanie swoje dobre strony. Poza sezonem w wielu miejscach przestaje być już tłoczno, spadają tropikalne temperatury, a koszt wycieczek jest zazwyczaj niższy.

Jeśli więc twój urlop przypada na początek jesieni, nie przejmuj się, wciąż możesz spędzić ten czas w słonecznych i ciepłych miejscach.

Jakie kierunki na wakacje w październiku?

Gdzie lecieć na wakacje w październiku? Które kraje będą najlepszym kierunkiem? Przedstawiamy 6 propozycji.

Grecja jesienią

Jeśli decydujesz się na wakacje w październiku, wciąż warto wziąć pod uwagę Europę. Doskonałym wyborem będzie Grecja! Posezonowo jest tańsza, mniej oblegana i nieco chłodniejsza, ale wciąż naprawdę ciepła. Średnie temperatury wahają się od 23 do 26 stopni w ciągu dnia. Wciąż ciepła jest także woda, która ma ponad 20 stopni. Możesz wybrać się na przykład do Aten, pogoda będzie bowiem zdecydowanie bardziej sprzyjająca do zwiedzania miasta.

Październik na Cyprze

Kolejnym europejskim kierunkiem jest Cypr, gdzie średnia temperatura w październiku wynosi 27 stopni. Chłodniejsze noce (średnio 20 stopni) sprawiają, że upały nie doskwierają. Można więc bez problemów nie tylko leżeć na plaży, lecz także zwiedzać.

Na swoją listę warto wpisać między innymi Cape Greco, czyli park narodowy, który będzie idealny dla wszystkich miłośników natury. Na jego terenie znajdują się między innymi Łuk Wron (czyli skalny most), wapienne klify, kaplica Ayioi Anargyro czy jaskinia Cyklopów.

Egipt – gorące wakacje w październiku

Potrzebujesz słońca i nie straszne si wysokie temperatury? W Egipcie w październiku wciąż mogą osiągać 30 stopni. Będzie to idealne miejsca dla osób, które wybierają wczasy all inclusive, chcą odpocząć nad basenem czy na plaży i korzystać ze słońca, nawet kiedy w Polsce lato już za nami.

Tunezja – słońce i przyjemne temperatury

Słoneczne wakacje, jednak bez zawrotnych temperatur? Postaw na Tunezję, w której w październiku średnia temperatura to 25 stopni. Wciąż możesz plażować, ale też czas jest też idealny na wycieczki. W Tunezji jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc jest Sahara. Ta największa pustynia kryje w sobie wiele tajemnic, a dzięki wycieczkom można ją poznać nieco bliżej.

Wyspy Zielonego Przylądka – dla kitesurferów

Idealne warunki do kitesurfingu i piaszczyste plaże – tym cechują się zawietrzne wyspy (mniej narażone na wiatr) w Republice Zielonego Przylądka. Ponadto w październiku pogoda jest wręcz idealna – słońce świeci przez 12 godzin, temperatury sięgają 30 stopni i rzadko pada deszcz.

Wakacje na Bali

Wakacje w październiku na Bali to marzenie wielu osób. Jest to niezwykle popularny kierunek, kojarzący się z bujną roślinnością, piękną architekturą, a także idealnym miejscem dla osób chcących uprawiać jogę i długo medytować. Warunki ku temu są świetne. Październik na Bali to pora sucha. Średnia temperatura to około 32 stopnie, a do tego zachęcająca jest również temperatura wody, która wynosi wtedy średnio 27 stopni.