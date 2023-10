Wakacje 2024. Gdzie będzie najdrożej?

Z analizy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata wynika, że średnia cena zagranicznych wycieczek All Inclusive w sierpniu 2024 roku będzie wyższa o 248 zł w porównaniu do sierpnia tego roku, czyli średnio o 5 proc. Badanie opiera się na cenach dostępnych już wycieczek first minute.

Prognozy mówią, że największego wzrostu można się spodziewać w przypadku wyjazdów do Włoch. Ceny wycieczek na Sycylię w szczycie sezonu mogą być wyższe nawet o 1461 zł, czyli o 26,5 proc.

Zaraz za Sycylią w czołówce jest grecki Półwysep Chalkidiki – tam może być drożej nawet o 1265 zł, to wzrost o 22 proc. Następna jest Portugalia z cenami wyższymi o około 779 zł, czyli 14,6 procent.

O ile wzrosną ceny wycieczek 2024?

Drożej będzie też w najpopularniejszej wśród Polskich turystów Turcji. Nawet o 657 złotych. Za wycieczki do Grecji trzeba zapłacić więcej o 345 zł, Wyspy Kanaryjskie są droższe o 304 zł.

Droższa jest również Majorka – średnio o 202 zł, Maroko i Malta o około 197 zł oraz Albania – o 170 zł.

Wybierający się do Tunezji zapłacą około 91 zł więcej, do Hiszpanii - o 75 zł. Nieznacznie droższa jest też Bułgaria - tylko o 35 zł.

Wakacje 2024: Gdzie będzie taniej?

Wybierając niektóre kierunki będzie można zaoszczędzić, ale jest ich niewiele. Egipt potanieje średnio o 357 złotych.

Za wakacje w Hurghadzie trzeba zapłacić średnio o 244 zł mniej (5,8 proc.), za Marsa Alam – mniej o 189 zł (-4,6 proc.) Najtańszy jest Szarm el-Szejk na Półwyspie Synaj – tam średnie ceny spadły o 639 zł, czyli o 13,3 proc. Cypr będzie tańszy o 65 złotych.

Wpływ na kształtowanie się cen wycieczek po stronie organizatorów mają głównie ceny paliw oraz kursy walut. Oraz oczywiście sytuacja geopolityczna, co widać w przypadku wycieczek do Egiptu na Półwysep Synaj, sąsiadujący z Izraelem.