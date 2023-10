Gdzie leży Toskania?

Toskania położona jest w środkowej części Włoch w Apeninach Północnych. Region ten znajduje się nad Morzem Liguryjskim oraz Tyrreńskim. Za główne miasta tej krainy uznawane są: Florencja (stolica regionu), Piza, Arezzo i Siena. Toskania słynie z doskonałego wina, pięknych miasteczek, rzędów cyprysów i zachwycających krajobrazów.

Pod listopadowym słońcem Toskanii – pogoda jesienią

Toskania w listopadzie wciąż gwarantuje przyjemną, ciepłą pogodę. Temperatura w ciągu dnia wynosi średnio 15 stopni, nocą spada do 9. Woda z kolei ma 16 stopni. Opady występują przez średnio 8 dni w miesiącu. W ciągu dnia przez 6 godzin świeci słońce. W związku z tym śmiało można stwierdzić, że jesienne wycieczki do Toskanii są wciąż dobrym pomysłem.

Co zwiedzić w Toskanii jesienią?

Toskania jest różnorodna, dzięki czemu odnajdą się tam zarówno miłośnicy przyrody, architektury, jak i chociażby gorących kąpieli. Gdzie się wybrać?

Dolina Val d’Orcia i kolej parowa

Dolina ta, położona na południe od Sieny, jest uznawana za najpopularniejsze miejsce Toskanii. Przede wszystkim zachwyca niesamowitym krajobrazem. Wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W miejscu tym dostępna jest możliwość przejażdżki XIX-wieczną koleją, która przemieszcza się między najpiękniejszymi punktami dolny. Ten parowy pociąg dostępy jest dla turystów od marca do grudnia. Bilety można rejestrować wcześniej, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Associazione F.T.I. – Ferrovie Turistiche Italiane.

Chętnie odwiedzanym miejscem w rejonie Val d’Orcia jest również punkt widokowy w Pienzie. Na końcu uliczki znajdującej się między kościołem św. Franciszka a Palazzo Piccolomi znajduje się punkt, z którego zobaczysz całą dolinę. Widok ten jest niesamowity o każdej porze roku, a jesienią jest szczególnie klimatyczny.

Rozgrzej się w gorących źródłach

Szczególnie jesienią, kiedy temperatura jest nieco niższa, przyciągającą atrakcją są gorące źródła. A takich w Toskanii nie brakuje. Relaksujące kąpiele to idealna propozycja na urlop. Co więcej, nie zawsze trzeba za nią płacić.

Ciekawym, darmowym miejscem, w którym skorzystasz z gorących źródeł, jest Bagni di Petriolo. Znajduje się ono 30 kilometrów od Sieny. Można dojechać do niego drogą szybkiego ruchu. Gorąca woda ze źródeł płynie do rzeki, ale zanim trafia do nurtu, "zasila" stworzone tam sadzawki. Temperatura wody sprawia, że kąpiele te są przyjemnością w chłodniejsze dni. Nawet więc jesienią warto zabrać ze sobą do Toskanii stroje kąpielowe.

Jeśli Toskania, to koniecznie Florencja

Florencja jest stolicą regionu, jeśli więc wybierasz się do Toskanii jesienią, to miejsce jest obowiązkowym punktem na mapie. Przede wszystkim przybycie tam poza sezonem sprawi, że ominą Cię tłumy turystów i poczujesz prawdziwy włoski klimat.

Punktem obowiązkowym podczas wizyty we Florencji jest między innymi katedra Santa Maria del Fiore. To jeden z największych katolickich budynków na świecie. Szczególnie ciekawym jej elementem jest fasada pełna ornamentów, zdobień, z marmurową mozaiką.

Jesienią masz znacznie łatwiejszy dostęp do zabytków. Cała wycieczka może być więc zdecydowanie spokojniejsza.