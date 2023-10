Cmentarzysko w Bougon składa się z pięciu starożytnych kopców, które powstały w ciągu 1200 lat. Osoby, które są zainteresowane historią tego miejsca, mogą odwiedzić muzeum oraz skorzystać z oferty wycieczki prowadzonej przez miejscowego przewodnika. W muzeum znajdują się też cenne eksponaty z innych miejsc na świecie, m.in. z tureckiego Çatalhöyük. Dzięki temu można jeszcze lepiej poznać kulturę neolityczną. Nekropolia w Bougon to nie tylko skarbnica wiedzy, ale jednocześnie okno w przeszłość, które pozwala zrozumieć jak żyli nasi przodkowie.

Reklama

Historia nekropolii w Bougon

Jedno z najstarszych miejsc w Europie znajduje się w środkowo-zachodniej Francji. To skupisko monumentalnych budowli, które powstały w różnych okresach historycznych. W Bougon znajdują się kopce, które powstały między 4700 r. p.n.e. a 3500 r. p.n.e. Oznacza to, że gdy na tym terenie pojawili się Rzymianie, obiekty miały już trzy lub cztery tysiące lat. Są jednocześnie starsze od piramid w Egipcie o ponad dwa tysiące lat. Kurhany zbudowano dla zmarłych, co czyni miejsce jedną z najstarszych znanych nekropolii na świecie. Odkryto ją w 1840 r. i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców.

Kurhany są zbudowane z kamienia i ziemi. Największy z nich jest długi na 72 metry. Każdy kopiec jest nieco inny. Najbardziej niezwykły jest kurhan A z dużą komorą grobową w środku. Podczas wykopalisk odkryto w nim około 220 szkieletów oraz mnóstwo przedmiotów grobowych, takich jak koraliki, ceramika, przebite zęby, łańcuszki z muszelek oraz kamienne narzędzia. Szkielety były ułożone w trzech warstwach, a każdą z nich oddzielono kamiennymi płytami. Na samej górze kopca znajduje się 90-tonowy megalityczny kamień. Jego średnica wynosi 42 metry, zaś wysokość 5 metrów. Naukowcy uważają, że kurhan był używany przez bardzo długi czas.

Reklama

Okres neolitu jest niezwykle ważnym etapem w historii ludzkości. To właśnie wtedy ludzie zaczęli prowadzić siedzący tryb życia, porzucając żywot nomadów, zbieractwo i myślistwo. We Francji znajduje się jeszcze jedno miejsce będące pamiątką po kulturze neolitycznej. Mowa o kamieniach Carnac, które są starsze i jeszcze dziwniejsze niż Stonehenge.