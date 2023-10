Francuski cmentarz Père-Lachaise jednym z najbardziej znanych na świecie

Cmentarz Père-Lachaise ma powierzchnię zajmującą niemal 44 hektary. Na tak dużym terenie oprócz nagrobków znajdują się również aleje pełne drzew, przez co jest to jeden z największych terenów zielonych w Paryżu. Nic więc dziwnego, że dla mieszkańców to często wybierane miejsce spacerów. Père-Lachaise to także popularne miejsce wśród turystów. Rocznie przybywa ich tutaj średnio 3 miliony.

Zlokalizowany jest we wschodniej części miasta, znajduje się między 11. a 20. Dzielnicą. Do cmentarza prowadzi 5 głównych wejść. Otarte są codziennie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, w soboty od godziny 8.30, natomiast w niedzielę – od 9.00. Wstęp na cmentarz jest bezpłatny.

Cmentarz Père-Lachaise – skąd taka nazwa?

W XVII wieku żył we Francji jezuita François d’Aix de Lachaise, zwany Père Lachaise (pol. ojciec Lachaise). Zakonnik ten był spowiednikiem Ludwika XIV – króla Francji, który podarował mu z wdzięczności willę z rozległymi ogrodami. Około 100 lat po tym, jak Lachaise zmarł, na tym terenie Napoleon Bonaparte zlecił stworzenie nowego cmentarza. Architektem tego obiektu był Alexandre-Théodore Brongniart.

Historia najsłynniejszego cmentarza świata

Cmentarz Père-Lachaise został założony w 1804 roku. Jednak początkowo nie był zbyt popularnym miejscem. Ze względu na położenie w ubogiej i oddalonej od centrum dzielnicy mieszkańcy Paryża nie chcieli tutaj chować swoich bliskich.

Nekropolię tę próbowano więc w jakiś sposób spopularyzować. W ramach niecodziennej promocji na Père-Lachaise przeniesiono szczątki sławnych osób: Jeana de La Fontaine’a i Moliera oraz średniowiecznych kochanków: Abelarda i Heloizy. Sposób ten zadziałał i cmentarz ten stawał się coraz częściej najbardziej pożądanym miejscem pochówku.

Wiele nagrobków w tym miejscu to prawdziwe dzieła sztuki. Co więcej, niektórzy projektowali je jeszcze za życia, by mieć na nie zupełny wpływ. Zaplanowanie własnego pogrzebu było dość powszechną praktyką w tamtych czasach.

Na tym paryskim cmentarzu pochowano ponad milion osób. Znajdują się tutaj ludzie z całego świata i każdego wyznania. Ponadto to miejsce pochówku wielu wybitnych osobowości.

Jednym z największych i najciekawszych grobów należy do hrabiny Elisabeth Alexandrovny Stroganoff Demidoff. Jest on niezwykle okazały. Ostatnim życzeniem hrabiny był pochówek w Paryżu, który kochała. Co ciekawe, istnieje legenda, że mauzoleum to posiada kilka pomieszczeń, których przeznaczenie nie jest znane. Sama hrabina uznawana jest natomiast przez niektórych za… wampira. W swoim testamencie według tej historii zaoferowała milion dolarów osobie, która zamieszka w jej grobie przez rok. Próbowało wielu, jednak rekordzista wytrzymał zaledwie 8 dni.

Znane osoby pochowane na cmentarzu Père-Lachaise

Na najsłynniejszym cmentarzu świata znajduje się miejsce pochówku wielu Polaków. Wśród nich można wyróżnić Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Klementyną Hoffmanową, Marię Walewską czy Józefa Wysockiego.

Na Cmentarzu Père-Lachaise zostali pochowani również Marcel Proust, Oscar Wilde, Jim Morrison, Édith Piaf, Marcel Marceau czy Maria Callas.