Albania – dlaczego warto?

Albania to kraj na południu Europy z dostępem do Morza Adriatyckiego i Jońskiego. Choć nie jest tak popularny, jak Chorwacja czy Grecja, może naprawdę zachwycić. Plaże są zjawiskowe, krystalicznie czysta woda z turkusową taflą sprawia, że widok zapiera dech w piersiach. Nic dziwnego, że turystom przywodzi na myśl Malediwy.

A jest to kierunek nie tylko znacznie bliższy, lecz także tańszy. Z racji tego, że nie zdobył aż takiej popularności wśród turystów, ceny są konkurencyjne. Ponadto to idealne miejsce dla każdego, kto chce skorzystać ze słonecznej pogody – około 290 dni w roku to dni słoneczne.

Brak tłumów, dobre ceny, piękne krajobrazy, ciekawe zabytki, ciekawe miasta i dużo rozrywek – to brzmi jak wakacje idealne. Dlaczego więc nie tak często Albania brana jest pod uwagę? Głównie ze względu na bezpieczeństwo.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w Albanii

Na stronie rządowej zawarte są informacje dla podróżujących do Albanii. Jest tam poruszona między innymi kwestia trzęsień ziemi, których obawiają się turyści. Trzeba przyznać, że w tym regionie trzęsienia ziemi są częste, nie oznacza to jednak, że każde z nich jest niebezpieczne. Według danych na stronie rządowej ostatnie silne trzęsienie ziemi miało miejsce w listopadzie 2019 roku i miało siłę 6,4 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się 7 kilometrów na północ od portu w Durrës i niemal 30 kilometrów na zachód od Tirany. Wcześniejsze silne trzęsienie miało miejsce w tym samym miejscu. Od tej katastrofy naturalnej mijają 4 lata.

Aby poczuć się bezpieczniej, ministerstwo zaleca przede wszystkim rejestrację w serwisie Odyseusz (co sprawia, że konsul wie, że jesteś na obszarze zagrożonym), zapisanie numerów do ubezpieczyciela, ambasady i służb ratunkowych oraz wykupienie ubezpieczenia na wypadek skutków katastrof naturalnych.

Na stronie rządowej możemy również przeczytać, aby podczas jazdy samochodem po Albanii zachowywać szczególną ostrożność, szczególnie po zmroku. Niestety, ale na drogach można spotkać nieoświetlone pojazdy oraz osoby bez żadnych elementów odblaskowych, przez co istnieje zagrożenie wypadku. Ponadto często nieoznaczone są też osuwiska kamieni, można spotkać się z otwartymi studzienkami. Prowadząc, musisz maksymalnie skupić się na drodze.

Niebezpieczne mogą być również wędrówki po górach. Należy zachować przytomność umysłu oraz szczególną ostrożność, ponieważ w Albanii nie ma służb podobnych do naszego GOPR-u. Wycieczki w góry zalecane są tylko z przewodnikami i na wytyczonych szlakach.

Czy potrzebne są wizy, by wjechać do Albanii?

Aby wjechać do Albanii, Polacy nie potrzebują wiz. Wystarczy dowód osobisty. Można przebywać na jej terenie przez 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia wjazdu. Nie ma również opłat na granicach.