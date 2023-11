Należysz do osób, które odchodzą od tradycji i w grudniu – zamiast szykować się do świąt – uciekają do ciepłych krajów, by zrelaksować się przed kolejnym rokiem wyzwań i obowiązków? Jeżeli szukasz kierunków, do których możesz udać się w tym roku i miejsc, gdzie jest ciepło i względnie tanio, sprawdź kilka poniższych opcji na urlop.