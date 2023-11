Cypr: Malownicza wyspa na Morzu Śródziemnym

Cypr to wyspiarskie państwo położone na wschodnim krańcu Morza Śródziemnego. Państwo Cypr leży na wyspie o takiej samej nazwie. Jest to trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym. Położona na wschód od Grecji, na południe od Turcji oraz na zachód od Syrii i Libanu.

Cypr znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego. Zależnie od części wyspy panuje tam klimat półpustynny lub śródziemnomorski. Klimat ten cechuje się suchym, gorącym latem oraz łagodną, deszczową zimą. Wylot na Cypr to zatem idealne rozwiązanie dla osób, które lubią ciepło, łagodny klimat i polską zimę wolą spędzać w ciepłych krajach.

Reklama

Cypr zimą: Jaka temperatura i ile słońca?

W okresie zimy temperatury na Cyprze oscylują w dzień wokół 15-20 stopni Celsjusza. Jest zatem znacznie cieplej niż w większości krajów europejskich w tym samym czasie. Zima jest najbardziej wilgotną porą roku na Cyprze. Jednak ilość opadów jest różna w zależności od regionu.

Reklama

Mimo przelotnych opadów liczba słonecznych dni na Cyprze zimą nadal jest duża. To idealny kierunek dla osób lubiących słońce, bowiem na wyspie notuje się od 300 do 340 słonecznych dni rocznie. To jeden z najbardziej słonecznych regionów w basenie Morza Śródziemnego.

Cypr, czyli Wyspa Afrodyty

Słoneczna pogoda to niejedyny powód, dla którego warto wybrać się na Cypr, choć dla niektórych może być on wystarczający. Cypr określany jest jako Wyspa Afrodyty. Nazwa ta nawiązuje do mitologii greckiej, według której to właśnie na tej wyspie urodziła się Afrodyta - bogini miłości i piękna. Według tego mitu Afrodyta powstała z piany morskiej i pojawiła się na wybrzeżu. Opowieść ta przyczyniła się do reputacji Cypru jako miejsca pełnego piękna i uroku. Ponadto Cypr słynie również z pięknych plaż i czystych wód, które są idealne do pływania i nurkowania.

ZimanaCyprze to idealny czas na zwiedzanie tego kraju. A jest co zobaczyć, bowiem na Cyprze znajduje się wiele starożytnych zabytków z czasów greckich i rzymskich, ruin bizantyjskich kościołów oraz średniowiecznych zamków. Kraj ten ma bowiem długą i złożoną historię. Na jego rozwój wpływało wiele cywilizacji, w tym cywilizacja grecka, bizantyjska, turecka, a także brytyjska.