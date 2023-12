Leczenie w sanatorium

Leczenie sanatoryjne – inaczej nazywane uzdrowiskowym –głównie wskazane jest dla osób borykających się z różnymi problemami zdrowotnymi. Z turnusu sanatoryjnego można skorzystać prywatnie lub też z dofinansowaniem (przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON). Proces leczenia sanatoryjnego to proces kompleksowy. Pacjenci są poddawani naturalnym zabiegom pod okiem całego zespołu medycznego. Są one dobrane do ich indywidualnych potrzeb.

Wyjątkowością leczenia sanatoryjnego jest miejsce samego pobytu. Leczeniu sprzyja lokalizacja sanatoriów i uzdrowisk, gdyż najczęściej są one położone w kurortach w otoczeniu pięknej przyrody. Takie otoczenie działa relaksująco i wspomaga proces leczenia.

Reklama

Góry, morze czy niziny? Jakie sanatorium wybrać

Reklama

W Polsce mamy wiele sanatoriów i uzdrowisk położonych w różnych częściach kraju. Ukształtowanie terenu Polski zapewnia nam możliwość wyboru różnorodnego mikroklimatu. Mamy zarówno morze jak i góry oraz rozległe tereny nizinne, a także wiele jezior. Możemy zatem wybrać taką lokalizację, której warunki klimatyczne najbardziej nam odpowiadają.

Warto przemyśleć wybór odpowiedniego sanatorium. Bowiem lokalizacja oraz panujący mikroklimat będą oddziaływać na nasz organizm. Dla jednych bardziej sprzyjający będzie klimat morski, dla innych górski, a jeszcze inni będą czuć się najlepiej w sanatoriach takich jak Ciechocinek. Dlatego wybierając sanatorium, sugerujmy się przede wszystkim wskazaniami zdrowotnymi, a nie tylko tym, czy np.: bardziej lubimy góry czy morze.

Sanatoria w Krynicy-Zdroju. Bogactwo wód mineralnych

Krynica-Zdrój to jedno z najsłynniejszych górskich uzdrowisk w Polsce, położone w głębokiej kotlinie oddzielającej Beskid Niski od Beskidu Sądeckiego. Centrum miasta położone jest w dolinie potoku Kryniczanka. Uzdrowisko jest położone na wysokości minimum 550-650 m n.p.m.

Krynica Zdrój jako uzdrowisko funkcjonuje od ponad 200 lat, a swoją sławę zawdzięcza wodom mineralnym. W miejscowości znajduje się ponad 20 ujęć wody – w tym 5 naturalnych źródeł. Dodatkowym walorem jest górski mikroklimat oraz bardzo czyste powietrze.

Krynickie wody mineralne mają wysoką wartość leczniczą. Są wykorzystywane w zapobieganiu różnym schorzeniom oraz ich leczeniu. Stosowane są m.in.: w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, niedokrwistości czy zaburzeń przemiany materii. W Krynicy można również skorzystać z suchych kąpieli z naturalnego gazu bezwodnika węglowego.

Polańczyk: Sanatoria w otoczeniu gór i jeziora

Polańczyk to wieś położona w centrum Bieszczad. Leży ona na półwyspie, który głęboko wcina się w wody Zalewu Solińskiego. Miejsce łączy ze sobą możliwość wypoczynku w górach z wypoczynkiem nad wodą. Miejscowość ta charakteryzuje się mikroklimatem, który jest bardzo korzystny dla organizmu człowieka. Powietrze jest bogate w fitocydy - czyli olejki eteryczne drzew iglastych. W uzdrowisku zaleca się leczenie takich chorób, jak: ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, schorzenia dróg oddechowych, endokrynologiczne.

Polańczyk słynie także z wysokiej jakości wód mineralnych o właściwościach leczniczych i z tego powodu zyskał miano uzdrowiska. Wody te są wykorzystywane w procesie leczenia kuracjuszy w postaci inhalacji, kąpieli czy też kuracji pitnej. oraz cukrzyca.

Ciechocinek: Najsłynniejsze tężnie solankowe

Ciechocinek to najbardziej popularne polskie uzdrowisko, nazywane perłą uzdrowisk. Uzdrowisko leży na terenach nizinnych,w województwie kujawsko-pomorskim niecałe 80 km od Bydgoszczy i 40 km od Włocławka. Panuje w nim bardzo łagodny klimat z wysoką średnią temperaturą roczną w ciągu roku, dużą ilością słońca, małą ilością opadów oraz niewielką wilgotnością. Dzięki temu jest to miejsce idealne dla osób szczególnie wrażliwych na zmiany pogody.

Uzdrowisko w Ciechocinku słynie głównie z solanki oraz wód mineralnych. Już w XIX wieku postawione zostały pierwsze tężnie solankowe. Te unikatowe drewniane konstrukcje zostały zaprojektowane przez inżyniera Jakuba Graffa. Tężnie są naturalnym inhalatorium. Przebywając w ich otoczeniu można wdychać powietrze bogate w jod, brom i ozon, co wywiera bardzo dobry wpływ na nasz organizm, w tym na drogi oddechowe. Pomaga również w chorobach tarczycy, infekcjach bakteryjnych oraz problemach z ciśnieniem krwi. Ciechocińskie wody mineralne są także doskonałe do kuracji pitnych. Są to przede wszystkim wody jodkowe, bromowe, chlorkowo-sodowe, borowe czy żelaziste.