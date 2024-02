Isla de Tabarca – hiszpańska wyspa piratów

Tabarca (w j. hiszpańskim: Isla de Tabarca lub Isla de Nueva Tabarca) to wyspa położona na Morzu Śródziemnym na terenie Wspólnoty Autonomicznej, Walencji. Tabarca zlokalizowana jest w regionie wybrzeża Costa Blanca, zaledwie 20 km od znanego hiszpańskiego miasta Alicante, a także 8 km od nadmorskiego miasta Santa Pola oraz nieco ponad 4 km od przylądka Cabo de Santa Pola. Tabarca jest to jedna z wysp małego archipelagu – jako jedyna z nich jest zamieszkała. Pod kątem administracyjnym Tabarca należy do Hiszpanii, do miasta Alicante.

Wyspa jest niewielka, prawie niewidoczna na mapie. Jej maksymalna szerokość to 380 m, zaś długość to zaledwie 1800 m. Osada Isla Plana o Nueva Tabarca znajduje się w zachodniej części wyspy. Natomiast wschodnia część jest niezamieszkała. Ten obszar wyspy jest porośnięty opuncjami i roślinnością charakterystyczną dla wydm. Poza tym znajdują się na niej wyłącznie latarnia morska, ruiny fortu i cmentarz.

Wyspa ta, chodź niewielkich rozmiarów, od dawna znana była Rzymianom i Grekom, którzy nazywali ją Planesia lub Planaria. Kiedyś zwana była również Wyspą św. Pawła. Obecnie "Tabarca" to nawiązanie do tunezyjskiej wyspyTabarca, z której pochodzą jej osadnicy.

Dlaczego Tabarca jest nazywana "wyspą piratów"?

Ponieważ do XVIII wieku rzeczywiście była zajmowana przez berberyjskich piratów. Ich działalność była poważnym problemem całego akwenu Morza Śródziemnego. Z tej kryjówki statki pirackie wypływały, by grabić pobliskie hiszpańskie wybrzeże, w tym m.in. wielokrotnie Alicante. Dopiero około 1760 roku zasiedlili ją osadnicy z Tunezji. Obecnie żyje tam na co dzień zaledwie kilkadziesiąt osób, aczkolwiek w sezonie jest tam wielu turystów.

Tabarca - atrakcje

Tabarca choć mała, to jest bardzo ciekawa. Miasto na Tabarce składa się zaledwie z kilku uliczek i placów. Jeśli chcemy pospacerować główną częścią miasta to zajmie nam to jakieś 2 godziny. Wędrówkę można zacząć od portu położonego między wschodnią a zachodnią częścią wyspy. Do centrum wyspy dojdziemy z niego w zaledwie parę minut. Tam możemy zobaczyć wieżę obronną San José, która – podobnie jak wzniesione na wyspie mury obronne - służyła do obrony przed piratami.

Całe miasto zachowało swój historyczny charakter. Możemy podziwiać klimatyczne domy i przepiękne widoki. Tabarca to wyspa bardzo malownicza, pełna różnych uroczych zakątków. Plaże są kamieniste, a woda krystalicznie czysta. National Geographic uznał plażę wyspy Tabarca za jedną z 25 najpiękniejszych plaż hiszpańskich.

Mimo że wyspa jest znana turystom i jest to popularna destynacja, nie ma na niej dużych hoteli – jedynie małe pensjonaty. Na miejscu możemy skosztować potraw z rybackiej kuchni.