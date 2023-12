Szopka bożonarodzeniowa: Symbol świąt

Szopka bożonarodzeniowa to jeden z symboli świąt Bożego Narodzenia. Przedstawia ona wizję narodzin Chrystusa. Tego typu makieta w dużym wymiarze przedstawiająca scenę Bożego Narodzenia jest ozdobą i atrakcją np.: na rynkach miast. Mniejsze wersje szopki idealnie sprawdzą się do ustawienia pod choinką.

Tradycja szopki bożonarodzeniowej

Tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych sięga czwartego wieku. Wtedy to religia chrześcijańska przestała być prześladowana dzięki Edyktowi mediolańskiemu. Chrześcijanie nabyli prawa do wolność wyznawania swojej religii. Data 25 grudnia została wówczas uznana za kościelne święto. Natomiast za upowszechnienie szopki bożonarodzeniowej odpowiada Święty Franciszek z Asyżu, który to pragnął upamiętnić narodziny Jezusa, jednocześnie przypominając wiernym o istocie tego święta. Dlatego też stworzył on pierwszą żywą szopkę w grocie w Greccio w 1223 roku.

Największa szopka bożonarodzeniowa w Alicante

W Alicante została wystawiona największa szopka bożonarodzeniowa na świecie. Szopka ta od 2020 roku znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa i od tego czasu jest jedną z największych atrakcji świątecznych Hiszpanii. Uroczysta inauguracja Wielkiej Szopki odbyła się 6 grudnia.

Największa postać w szopce to postać świętegoJózefa, która mierzy aż 17 metrów. Postać świętej Maryi jest wysokości 10 metrów. DzieciątkoJezus ma 3,25 metra. W szopce są również postaci trzech mędrców. Kacper mający 15,6 metra, 11-metrowy Melchior oraz 16-metrowy Baltazar.

Dodatkowo w całym mieście rozmieszczone są figurki sześciu aniołów zwiastujących dobrą nowinę. Pierwsze anioły witające gości znajdują się na drogach dojazdowych do miasta. Pozostałe są rozmieszczone w innych regionach. Każdy z nich ma swój własny symbol.