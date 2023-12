Zanzibar. Malownicza wyspa na Oceanie Indyjskim

Zanzibar (inaczej Unguja) to wyspa położona na Oceanie Indyjskim, która jest największą wyspą Archipelagu Zanzibar. Największe miasto na wyspie Zanzibar ma taką samą nazwę. Powierzchnia wyspy to 1658 km².

Zanzibar należy w całości do Tanzanii. Tanzania - inaczej Zjednoczonej Republika Tanzanii - jest państwem we wschodniej Afryce, które powstało z połączenia dawnych kolonii brytyjskich: Tanganiki i Zanzibaru. Zaś jej nazwa to połączenie obu tych nazw: TAN i ZAN.

Kiedy najlepiej lecieć na Zanzibar? Klimat i pogoda

Wyspa ta leży w strefie podrównikowej na półkuli południowej, która charakteryzuje się bardzo wilgotnym i gorącym klimatem. Występują w niej pory roku, jednak inne niż u nas. Na Zanzibarze są dwie pory suche i dwie pory deszczowe. Ponieważ wyspa leży na półkuli przeciwnej do naszej, to również w okresie polskiej zimy występuje tam pora sucha. A miesiące styczeń i luty to idealny czas na wakacje na Zanzibarze. Wówczas jest tam krótka pora sucha.

W tym okresie temperatury powietrza w ciągu dnia mogą wynosić nawet 35 stopni. Natomiast odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa ze względu na dużą wilgotność. Podczas gdy u nas jest zima, na Zanzibarze słońce świeci przez około 8 godzin dziennie. Średnia temperatura powietrza w dzień dla stycznia i lutego to 32 stopnie, natomiast temperatura wody to 28 stopni Celsjusza.

Zanzibar. Jakie atrakcje dla turystów?

Długie, słoneczne dni to idealna okazja, aby zrelaksować się na pięknych zanzibarskich plażach. Egzotyczna przyroda, lazurowa woda, piaszczyste plaże z jasnożółtym piaskiem oraz bujna roślinność - to wszystko sprawia, że miejsce to jest idealne na wypoczynek. Ale to nie jedyna atrakcja na Zanzibarze, bowiem poza odpoczynkiem możemy również trochę pozwiedzać.

Park Narodowy Jozani. To jedyny na wyspie park narodowy. Jego nazwa pochodzi od miejscowości Jozani, położonej w pobliżu. To endemiczny - czyli unikatowy tylko dla Zanzibaru - las deszczowy, który udało się zachować do czasów obecnych. Park składa się części nadmorskiej oraz śródlądowej. Oprowadzi nas po nim miejscowy przewodnik. Możemy w nim zobaczyć gatunki drzew namorzynowych oraz inne unikatowe okazy. Atrakcją są małpy gerezy wielobarwne, które można zobaczyć wyłącznie w tej części świata.

Centrum Motyli.Zanzibarskie CentrumMotyli leży w pobliżu ParkuNarodowegoJozani. To farma motyli, na której można zobaczyć wszystkie gatunki tych owadów występujących w całej strefie równikowej.

Plantacje alg. Algi uprawiane są na Zanzibarze od lat 90-tych XX wieku. Zajmują się tym kobiety. Wiele plantacji alg jest usytuowanych w okolicy wioski Jambiani na wschodnim wybrzeżu wyspy. Zanzibarskiealgi to jeden z wiodących towarów eksportowych.

Ile kosztuje pobyt na Zanzibarze?

Zanzibar to jeden z bardzo egzotycznych kierunków położonych tysiące kilometrów od Polski. Jeśli chcemy skorzystać z wyjazdu na Zanzibar za pośrednictwem biura podróży, to średnia cena za 10 lub 11 nocy wraz z transportem wynosi minimum 7000 zł, przy czym są to ceny w przeliczeniu na osobę dla minimum pary. Osoby lecące na wyspę w pojedynkę zapłacą od prawie 9000 zł.