Malediwy. Wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim

Malediwy to wyspiarskie państwo, które obejmuje archipelag o tej samej nazwie.Położone jest na Oceanie Indyjskim i składa się z 1192 wysp, z czego około 200 jest zamieszkałych. Archipelag leży na południowy zachód od południowego krańca Indii.

Na Malediwach jest naprawdę pięknie. Dostępne w sieci zdjęcia przedstawiające plaże z białym piaskiem, lazurową wodą oceanu czy charakterystyczne drewniane domki na palach, nie odbiegają od rzeczywistości. Bowiem Malediwy właśnie tak wyglądają - jak istny raj na ziemi.

Pogoda na Malediwach? Ciepła i słoneczna

KlimatMalediwów to gorący i wilgotny klimat równikowy. Przez cały rok jest tam ciepło - średnia temperatura powietrza wynosi około 27-30 stopni, natomiast temperatura wody to średnio 28 stopni Celsjusza. Na Malediwy można lecieć właściwie o każdej porze roku, ponieważ zawsze pogoda jest tam piękna. Zdarzają się co prawda opady deszczu - klimat ten jest wybitnie wilgotny - niemniej jednak są one krótkotrwałe i niewielkie. W sezonie bardziej deszczowym może padać maksymalnie 2-3 godziny, a i tak słońce świeci przez 7-8 godzin dziennie.

Na Malediwach występują 2 pory roku. Są to: pora sucha oraz pora deszczowa. Najlepsza pogoda na Malediwach jest od stycznia do pierwszej połowy kwietnia. Wówczas prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu jest małe. Przez cały rok jest bardzo słonecznie. Najwięcej słońca jest w lutym i marcu.

Atrakcje turystyczne na Malediwach

Malediwy idealne miejsce do odpoczynku na plaży. Jednak wbrew pozorom oferują one również różne atrakcje dla osób, które lubią bardziej aktywnie spędzać wolny czas.

Stolica Malediwów - Malé. Położona jest na jednej wyspie, otoczonej betonowym falochronem. Malediwy są krajem islamskim. Cennym zabytkiem stolicy jest meczet Malé Hukuru Miskiy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nurkowanie głębinowe. Malediwy to istny dla raj dla fanów nurkowania. Wspaniałe rafy koralowe, przejrzystość wody oraz piękna, słoneczna pogoda - to wszystko sprawia, że jest to miejsce idealne na tego typu aktywności. Pod okiem doświadczonych instruktorów można nauczyć się nurkowania od podstaw.

Łowienie ryb. Połowy są organizowane przez hotele. Turyści mogą skorzystać z wycieczki z połowem dużych ryb, takich jak tuńczyki, marliny, a nawet rekiny. Zazwyczaj połów rozpoczyna się nocą lub wczesnym rankiem i trwa kilka godzin na otwartych wodach.

Koszt wyjazdu na Malediwy

Jeśli chcemy lecieć na Malediwy korzystając z oferty biur podróży, to ceny 7-dniowego pobytu na Malediwach wraz z transportem zaczynają się od 6500 zł za osobę, zaś z wyżywieniem All Inclusive od 8000 zł. Ceny są uzależnione od położenia hotelu, wielkości domku lub willi oraz wyżywienia i atrakcji wliczonych w cenę.