Gran Canaria – położenie i klimat

Położenie.GranCanaria to wyspa położona na Oceanie Atlantyckim. Jest częścią archipelagu Wysp Kanaryjskich – GranCanaria zajmuje w tym archipelagu centralne miejsce. Wyspa leży w pobliżu północno-zachodniego wybrzeża Afryki. Wraz z całym archipelagiem zaliczana jest do Makaronezji. GranCanaria razem z wyspami Lanzarote oraz Fuerteventura tworzy prowincję o nazwie Las Palmas. Teren GranCanarii należy do Hiszpanii. Z powodu występowania kilku typów krajobrazu, GranCanaria – podobnie jak Teneryfa – nazywana jest ”kontynentem w miniaturze”.

Klimat Gran Canarii to klimat subtropikalny oceaniczny. Cechuje się on umiarkowanymi temperaturami powietrza, które utrzymują się na podobnym poziomie przez cały rok. Lato na GranCanarii jest ciepłe, zimy zaś łagodne i również ciepłe – przypominają one wiosnę w Europie.

Kiedy najlepiej lecieć na Gran Canarię?

Ponieważ na GranCanarii przez cały rok jest ciepło, zaś deszcz pada rzadko, i głównie w okresie od października do marca, to można na nią lecieć właściwie przez cały rok. Słońce świeci tam około 2700 godzin rocznie. Najchłodniej jest w styczniu – średnia temperatura wynosi 18,2 stopnie Celsjusza, a słońce świeci wówczas przez 6 godzin dziennie. Oczywiście w nocy może ona spaść do minimum 10 stopni.

Natomiast najcieplej jest w sierpniu. Wówczas średnia temperatura powietrza wynosi prawie 25 stopni. W lipcu i sierpniu jest najwięcej słońca – średnio 9,5 godzin słonecznych dziennie. Najwięcej deszczu pada w grudniu. Jednak i tak jest to mała ilość opadu, bo zaledwie 30 mm, zaś w tym miesiącu są średnio zaledwie 4 dni deszczowe. Wszystko zatem zależy od nas, jaki termin najbardziej nam pasuje, bowiem pogoda na GranCanarii jest piękna przez cały rok.

Gran Canaria – atrakcje turystyczne

Piękne plaże. Wyspa ta słynie z przepięknych plaż. Jedną z nich jest Dunas de Maspalomas. To rezerwat przyrody, który znajduje się na południowym krańcu wyspy blisko jednego z największych kurortów na GranCanarii – miejscowości Maspalomas. Obszar ten jest rezerwatem przyrody.

Przypomina on prawdziwą pustynię, bowiem znajdują się tam wydmy. Możemy podziwiać również wyjątkową florę i faunę, w tym gatunki endemiczne, czyli charakterystyczne tylko dla tego regionu. Piękna jest również plaża Playa del Inglés z wieloma hotelami i restauracjami, które są zlokalizowane tuż obok.

Las Palmas – stolica Gran Canarii. Położonaw północno-wschodniej części wyspy. To duże miasto, które może się poszczycić nie tylko piękną plażą, ale także wieloma ciekawymi turystycznie miejscami oraz rozległymi strefami spacerowymi. To idealne miejsce dla osób, które chcą spędzić czas aktywnie.

Stolica oferuje turystom również różne opcje rozrywki. Dzięki temu spędzając w niej cały dzień na pewno nie będziemy się nudzić. Najstarszą i najbardziej charakterystyczną częścią miasta, jest dzielnicaVegueta. Możemy tutaj podziwiać tradycyjną architekturę Wysp Kanaryjskich.

Warto zwiedzić również Muzeum Kanaryjskie oraz zobaczyć ciekawe architektonicznie budynki takie jak Dom Krzysztofa Kolumba, Pałac Biskupi czy pustelnię Świętego Antoniego

W Las Palmas znajdują się także strefy handlowe, w których możemy wejść zarówno do słynnych butików, jak też nabyć rękodzieła wykonywane przez tutejszych mieszkańców. Wiele kawiarni w stolicy Gran Canarii ma charakter ogródków kawiarnianych, co dodaje miastu niezwykłego uroku.

Jeśli natomiast mamy ochotę spędzić wieczór z muzyką, to możemy wybrać się w rejon portu, plażę Las Canteras, okolice placu Santa Catalina i Muelle Deportivo.