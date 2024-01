Rosja, Ukraina, Iran, Sudan, Liban i Izrael, wraz z Białorusią i terytoriami palestyńskimi, to osiem najnowszych krajów dodanych do czarnej listy Biura Spraw Zagranicznych (FCDO). Obecnie lista ta obejmuje aż 24 miejsca docelowe. Dodatkowo, podróże do 42 krajów są częściowo ograniczone - informuje telegraph.co.uk.

Burundi i Mauretania już bezpieczniejsze

W dwóch krajach, od 2019 roku, sytuacja bezpieczeństwa uległa poprawie. Burundi i Mauretania były całkowicie niedostępne, ale obecnie są bezpieczne do odwiedzenia.

Ukraina, Rosja i Białoruś zostały dodane do czarnej listy podróży w lutym 2022 roku. Izrael, Liban i Palestyna zostały dodane w październiku 2023 roku - informuje telegraph.co.uk.

Iran i Sudan

Iran jest całkowicie niedostępny. FCDO odradza obecnie wszelkie podróże do Sudanu po wybuchu starć zbrojnych między rywalizującymi frakcjami wojskowymi w ubiegłym roku.

W tych miejscach może być niebezpieczne

Podróżowanie do niektórych miejsc jest ryzykowne. W Meksyku są nadal poważne problemy z brutalną przestępczością. W Tanzanii zostały wyznaczone strefy zakazu wjazdu. W Uzbekistanie i Mołdawii również dodano strefy zagrożenia. Nasilająca się przemoc ze strony gangów sprawiła, że w Ekwadorze powiększyła się liczba stref zakazanych - informuje telegraph.co.uk.

W 2019 r. FCDO ostrzegało przed podróżami do Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Mozambiku, Nigerii i Tunezji, a teraz zaostrza wytyczne i zakazuje podróży do tych miejsc.