Udostępnienie kolei głównej na Kasprowy Wierch planowane jest na godzinę 10. w sobotę, jednak ze względu na wciąż trwające prace serwisowe i odbiór kolei przez Transportowy Dozór Techniczny, termin uruchomienia kolei może ulec zmianie - powiedziała Marta Grzywa z PKL.

Klienci mający wcześniej wykupione bilety lub skipassy na godziny pomiędzy od 8.00 a 10.00 w sobotę, zostaną przewiezieni priorytetowo na szczyt, po uruchomieniu kolejki. Turyści, którzy jednak będą chcieli zwrócić swoje bilety, będą mogli to zrobić online lub w kasach - zapewniają władze PKL. W tym przypadku zostanie zwrócona cała kwota zakupu.

Usterka modułu zasilania

Kolej linowa na Kasprowy Wierch nie kursuje od środy z powodu usterki modułu zasilania. Kursują natomiast kolejki krzesełkowe w dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej od godz. 9.30 do 15.00, a trasy narciarskie ze szczytu Kasprowego Wierchu do obydwu dolin są otwarte. Narciarze jednak muszą dotrzeć do stacji kolejek pieszo lub na nartach skiturowych.

Aby dotrzeć do kolejki w Dolinie Goryczkowej, należy wyruszyć z Kuźnic zielonym szlakiem - szacunkowy czas dotarcia ok. 45 min. Do wyciągu w Dolinie Gąsienicowej można dotrzeć również z Kuźnic w ok. 1 godz. 30 min. kilkoma szlakami: szlakiem żółtym przez Dolinę Jaworzynki, niebieskim przez Boczań lub szlakiem narciarskim przez Nosalową Przełęcz.