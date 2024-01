Madera. Wyspa wiecznej wiosny

Madera to wyspa należąca do Portugalii w ArchipelaguMadery – grupy wysp pochodzenia wulkanicznego. Leży u północnych wybrzeży Afryki (od których dzieli ją odległość około 570 km), 860 km na południowy zachód od kontynentalnej Portugalii oraz około 450 km na północ od Wysp Kanaryjskich należących do Hiszpanii.

Madera nazywana jest także ”wyspą wiecznej wiosny” lub też ”Perłą Atlantyku”. Jej łagodny klimat sprzyja rozwojowi bujnej roślinności. Cały rok jest tam ciepło. Madera oferuje nie tylko możliwość wypoczynku na plaży. Można również zwiedzać wyspę, podziwiając piękne krajobrazy, w tym jaskinie czy wodospady a także przemierzać górskie szlaki. To piękne miejsce jest chętnie odwiedzane przez turystów.

Opłata dla turystów na Maderze?

Jednak wszystko wskazuje na to, że na Maderze już niebawem zostanie wprowadzony podatek turystyczny. W planach jest obowiązywanie opłaty od drugiej połowy 2024 roku. Jej wysokość ma wynosić 2 euro za dzień od osoby, przy czym będzie naliczana tylko za pierwsze 7 dni pobytu. Opłatą nie będą objęte dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, a także osoby dorosłe, mające problemy zdrowotne. Zatem za pobyt na "wyspie wiecznej wiosny" zapłacimy maksymalnie 14 euro więcej od osoby. Opłata nie jest wysoka, niemniej jednak to dodatkowy koszt.

Wprowadzenie podatku dla turystów nie jest jeszcze przesądzone. Na razie został on zatwierdzony przez Pedro Calado, przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Regionów Autonomicznych (AMRAM). Natomiast, aby mógł wejść w życie, potrzebne są konsultacje społeczne oraz ostateczny przegląd projektu przez władze.

Według założeń 2,5 proc. prowizji z podatku miałoby trafić do branży hotelowej, natomiast pozostałe środki zostałyby przekazane gminom. Pieniądze z podatku turystycznego gminy będą mogły wykorzystać w taki sposób, w jaki określone jest to w ich przepisach. Jednak zalecane jest wykorzystane tych środków na cele zrównoważonego rozwoju środowiska czy kwestii promocji turystycznej. Podatek turystyczny ma być pobierany od rezydentów i zagranicznych turystów.