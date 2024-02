Portugalia – słoneczne państwo Europy

Portugalia to kraj na Półwyspie Iberyjskim. Od wschodu oraz północy graniczy z Hiszpanią, natomiast od południa i zachodu z wodami Oceanu Atlantyckiego. Do Portugalii należą również 2 archipelagi wysp leżących na Atlantyku – Madera oraz Azory.

Klimat Portugalii jest różnorodny. Na południowym obszarze panuje klimat śródziemnomorski kontynentalny (np.: w stolicy kraju – Lizbonie). Charakteryzuje się on gorącym suchym latem oraz łagodną, deszczową zimą. Natomiast w rejonach położonych na północ przeważa klimat śródziemnomorski z wpływami oceanicznymi – w tych rejonach lato może być suche i dość chłodne, zaś w zimie mogą wystąpić przymrozki.

Średnie temperatury powietrza i ilość opadów są zróżnicowane zależnie od regionu. W rejonach górskich temperatura może wynosić średnio 12-13 stopni Celsjusza, zaś na południu kraju 17-18. Maksymalnie termometry mogą wskazać nawet 45 stopni. Na południu jest również mniej opadów (do 500 mm). Zaś w górach w północnych rejonach kraju może ich być wielokrotnie więcej, bo nawet do 3000 mm.

Zależnie od regionu w Portugalii odnotowuje się średnio 2750 godzin słonecznych rocznie. Na przykład w Lizbonie latem słońce świeci 11-12 godzin dziennie, natomiast zimą między 5 a 7 godzin.

Kiedy najlepiej lecieć do Portugalii?

Jaki jest najlepszy czas na wyjazd do Portugalii? Wszystko zależy od tego, czy chcemy wypoczywać na plaży czy preferujemy aktywny wypoczynek i zwiedzanie. Jeśli interesuje nas plażowanie to najlepszy czas to lato. Wówczas – zwłaszcza w rejonach objętych klimatem śródziemnomorskim kontynentalnym – będzie ciepło lub bardzo ciepło. Natomiast jeśli wolimy pozwiedzać, to czas późnej wiosny lub wczesnej jesieni będzie idealny.

Atrakcje w Portugalii

Algarve – to południowe wybrzeże Portugalii, które obfituje w przepiękne plaże położone u podnóży klifów. Jest to jedno z najbardziej nasłonecznionych miejsc nie tylko w samej Portugalii, ale również w całej Europie. Region Algarve ciągnie się przez ponad 200 km. Poza pięknymi plażami znajdziemy tutaj również formacje skalne w odcieniach złota z licznymi jaskiniami oraz malownicze klify położone nad oceanem.

Lizbona - to stolica Portugalii i miasto leżące na siedmiu wzgórzach, nad brzegiem rzeki Tag. Do atrakcji Lizbony zalicza się m.in.: marmurowe kolumny - Cais das Colunas - które są częściowo zatopione w wodach rzeki, zabytkowa winda Elevador do Carmo czy lizbońskie teatry. Do ciekawych atrakcji stolicy zaliczyć można także: Most Vasco da Gamy, Panteon Narodowy, Zamek św. Jerzego oraz wieżę obronną Torre de Belém.

Tradycyjna kuchnia i muzyka. Będąc w Portugalii warto odwiedzić Casa de Fado - jest to kameralny lokal pełniący również funkcję sali koncertowej. Możemy tam skosztować lokalnego wina porto oraz posłuchać charakterystycznej dla Portugalii muzyki Fado. W Portugalii możemy spróbować również dań rybnych – np.: z dorsza atlantyckiego, ostroboku europejskiego czy też dorady.