Niezwykły widok nad Bałtykiem

Morze Bałtyckie jest śródlądowym morzem położonym w Północnej Europie. Ma ma do niego dostęp nie tylko nasz kraj, ale również inne kraje europejskie takie jak np.: Szwecja, Finlandia czy Dania. Ostatnio na bałtyckiejplaży na terenie Danii można było podziwiać niecodzienny widok. Na duńskiej plaży Orehoved w Nordfalster pojawiło się mnóstwo zielonych kulek. Właściwie cała plaża była nimi usłana.

To niecodzienne zjawisko zauważył i sfotografował Duńczyk Andreas Hermansen. W styczniu 2024 roku Andreas z Spot on Lolland-Falster podczas spaceru po plaży w Vålse Vig na Falster miał okazję być jednym z pierwszych, który zaobserwował to zjawisko.

Zielone kulki nad Bałtykiem. Co to takiego?

Tym niecodziennym zjawiskiem były tysiące kulek rozrzuconych po plaży. Miały one średnicą około 2,5 -3 cm. Okazało się, że były to tak zwane "kozie kulki". Kulki takie powstają na skutek splątania się wodorostów oraz innych roślin morskich. Dzieje się tak, gdy zwijające się wodorosty są "zdejmowane" z fal i toczą się po powierzchni wody. Po drodze plączą się, tworząc właśnie takie zielone kule.

"Kozie kulki" to dość rzadkie zjawisko. Chociaż można je zaobserwować nie tylko na bałtyckichplażach, ale również na plażach całego świata. Z reguły występowanie tego zjawiska jest najczęstsze na obszarach o dużej ilości wodorostów oraz występowaniu silnych fal.

Duńskie określenia: "kozie kulki" albo "kozie bułki" prawdopodobnie wynika z faktu, iż przypominają one kuleczki z częściowo strawionego materiału roślinnego, który to zwracany jest przez kozy oraz inne zwierzęta roślinożerne – tzw. przeżuwacze.

"Kozie kulki". Nie tylko na plaży na Falster

Charakterystyczne zielone kulki pojawiły się tym razem na plaży na wyspie Falster położonej między wyspą Lolland a Zelandią. Podobne zjawisko pojawia się także wśród wybrzeży Morza Śródziemnego. W tym rejonie kulki są tworzone przez żyjącą w morzu roślinę kwitnącą Posidonia oceania. Tamtejsze kule nazywane są "aegagropili".