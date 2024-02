Historia zamku Książ

ZamekKsiąż to trzeci co do wielkości kompleks zamkowy w Polsce. Większe od niego są tylko Malbork oraz Wawel. To jeden z najpiękniejszych zabytków, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także w całej Polsce.

ZamekKsiąż jest położony w kompleksie zlokalizowanym w Wałbrzychu, a dokładnie w dzielnicyKsiążnaPogórzuWałbrzyskim. Jest on częścią KsiążańskiegoParkuKrajobrazowego. Zamek leży w pobliżu rzeki Pełcznicy, w sercu lasu – jego położenie jest wyjątkowo malownicze.

Początki zamku Książ pamiętają średniowiecze. Pierwsza historyczna wzmianka o zamku Książ pochodzi z ostatniej dekady XIII wieku. Zamek ten został ponoć zbudowany dla Bolesława I Surowego (nazywanego inaczej Srogim lub Jaworskim), który to od tamtego czasu tytułował się jako ”pan na Książu”. Budowla ta była wówczas warownią, jednym z wielu obiektów obronnych, które zostały wybudowane w tamtych czasach.

Przez kolejne wieki zamek Książ przeszedł wiele zmian. Był wielokrotnie niszczony podczas różnych działań wojennych, a następnie odbudowywany. Przechodził też na własność między różnymi właścicielami. Wokół niego krąży również wiele interesujących tajemniczych historii.

Legendy zamku Książ

ZamekKsiąż od dawna słynął z zamożności jego właścicieli oraz bogactw, które się w nim kryły. Jedną z legend związanych z zamkiemKsiąż jest właśnie historia o ukrytym skarbie. Mówi ona, że podczas drugiej wojny światowej, gdy budowla była okupowana przez nazistów, w zamku ukryto cenne skarby, takie jak m.in.: złoto czy dzieła sztuki. Według legendy skarb ten do dziś pozostaje nieodkryty. Znajduje się bowiem głęboko schowany w podziemiach zamku.

O zamku Książ krążyły również legendy związane z III Rzeszą. Mówiono o tym, że został on przebudowany na rezydencję Adolfa Hitlera. Krążyły również legendy o wytwarzaniu w podziemiach zamku broni biologicznej, a także o badaniach związanych z medycyną lotniczą, a nawet kosmiczną. Pojawiali się anonimowi świadkowie, którzy mieli widzieć latające spodki ze swastyką. Powstawały teorie o istnieniu pod dziedzińcem dworca kolejowego, tuneli aerodynamicznych, zakładu produkcyjno-doświadczalnego rakiet V-2 czy symulatora Ameryka Rakete. Spekulowano także, że poza cennym skarbami czy złotem, w zamku ukryte były także supertajne dokumenty.

Inna legenda o zamkuKsiąż mówi o tym, że okoliczni zbójcy postanowili pewnej nocy wkraść się do zamku i zabrać skarby. Udało im się - nie budząc ani straży, ani mieszkańców - dostać do zamku i wynieść z niego worki pełne bogactw. Idąc krętymi ścieżkami do swojej kryjówki, przechodzili obok młyna. Wtedy to dobiegł do ich uszu dziwny hałas. Przegrody, które trzymały pobliski potok, puściły zaś wartki nurt wody porwał zbójników razem z workamipełnymi kosztowności. Według tej legendy żaden z rabusiów nie ocalał. Zaś po dziś dzień w tym potoku leżą skarby wykradzione z zamku Książ, i czekają, aż ktoś je odkryje.

ZamekKsiąż jest także znany z opowieści o duchach. Jednym z nich miałby być duch księżnej Daisy von Pless.

Księżna Daisy - a właściwie Maria Teresa Hochberg von Pless - była angielską arystokratką, która jako żona księcia pszczyńskiego, kilkadziesiąt lat życia poświęciła zamkowi w Książu. Miała ona uchodzić za jedną z najbardziej niezwykłych kobiet w dziejach Polski. Według opowieści odznaczała się niezwykłym urokiem oraz cieszyła się ogromnym szacunkiem ludzi ją otaczających. Była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki. Według jednej z legend jej duch co jakiś czas nawiedza zamek przechadzając się zamkowymi korytarzami, czy ukazując się w oknach zamku lub też w ogrodach.