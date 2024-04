Majówka to idealny czas na wypoczynek na świeżym powietrzu. W tym roku będziemy mieć do dyspozycji co najmniej 5 dni wolnych od pracy. To zatem świetna okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknej, górskiej przyrody. Jakie szlaki górskie wybrać podróżując z dzieckiem? Przedstawiamy 5 szlaków idealnych dla rodzin z dziećmi.