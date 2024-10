Najpiękniejszym polskim miastem na city break zostaje…

3. Wrocław

Europejska Stolica Kultury 2016 w najnowszym rankingu Magazynu Travelist zajęła wysokie 3 miejsce. Wrocław – „miasto przygody”, 100 mostów i krasnali (ich dokładna liczba chyba już na zawsze będzie zagadką) zyskuje sympatię otwartością mieszkańców i licznymi możliwościami spędzania czasu. Krótki weekendowy wypad można poświęcić na odwiedzenie kultowych miejsc jak Hala Stulecia, Panorama Racławicka, Zoo czy Ostrów Tumski. Warto jednak zboczyć z utartych dróg i wybrać bardziej alternatywną ścieżką. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska wskazaliby tutaj Galerię Neonów (szczególnie po zmroku), Bulwar Dunikowskiego czy kolorowe podwórka na Nadodrzu.

2. Kraków

Stopień wyżej, bo na 2. miejscu w głosowaniu internautów znalazł się Kraków. Ta małopolska perełka to „must see”, również wśród zagranicznych turystów. W końcu to prawdziwa kopalnia atrakcji i zabytków – tu historię czuć w każdym zakamarku. Stare Miasto wpisane w 1978 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO (jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie), Sukiennice, Kościół Mariacki, wieża ratuszowa czy – oczywiście – majestatyczny Wawel. To tylko początek długiej listy. Kraków – szczególnie jesienią – warto połączyć z turystyką kulturową. W końcu dawna stolica kraju konsekwentnie zapracowuje sobie na miano stolicy polskiego teatru. Wystarczy tu tylko wspomnieć jedną z najgłośniejszych premier ostatnich lat – spektakl „1989” (współpraca Teatru im. Juliusza Słowackiego i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), na który bilety wyprzedają się w ciągu kilku minut.

1. Gdańsk

Wiele wskazuje na to, że jedno z najpiękniejszych historycznych miast w naszej części Europy i jednocześnie największy port kontenerowy na Bałtyku tej jesieni będzie odwiedzany jeszcze tłumniej. To właśnie Gdańsk został wybrany najpiękniejszym polskim miastem na city break tej jesieni. Nic dziwnego – morze zachwyca o każdej porze roku. Szczególnie jeśli towarzyszą mu plaże nagrodzone Błękitną Flagą, bogata oferta kulturalna, rozrywkowa i gastronomiczna i… zieleń. Ta stanowi jedną czwartą powierzchni miasta. Odwiedzając to miasto, nie można uciec od klasyków. Fontanna Neptuna, Bazylika Mariacka, Motława, ulica Długa czy Złota Brama przy każdej wizycie zachwycają tak samo.

Najbardziej klimatyczne miasteczko to…

3. Reszel

Perełka województwa warmińsko-mazurskiego zajmuje w rankingu Magazynu Travelist najniższy stopień podium. W tym miasteczku czas płynie zupełnie inaczej, a „miejsce, które zapewnia ukojenie i odpoczynek od zgiełku dużego miasta” nie jest tylko reklamową obietnicą. Reszel, jako pierwszy w Polsce, dołączył do stowarzyszenia Cittàslow promującego życie zgodnie z zasadami „powolnego miasta”. Istotną częścią lokalnej tożsamości jest ochrona różnorodności kulturowej, pielęgnowanie regionalnych tradycji czy troska o środowisko. Laureat rankingu znalazł się także na prestiżowej liście zabytków UNESCO.

2. Kazimierz Dolny

Uznawane za jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce miasteczko w nowym Rankingu Miejskim zajęło wysokie drugie miejsce. Urocze renesansowe kamieniczki, magnetyzujące widoki na Wisłę czy klimatyczne trasy spacerowe po pełnej malowniczych wąwozów okolicy od lat przyciągają zakochanych i fotografów szukających plenerów do ślubnych sesji. Będąc w Kazimierzu Dolnym, poza odwiedzeniem średniowiecznego zamku na wzgórzu czy rejsu statkiem po Wiśle, koniecznie trzeba pogłaskać po nosie brązowego psa przy kościele farnym (to na szczęście!) oraz zjeść kazimierskiego koguta z ciasta.

1. Sandomierz

Miasto rozsławione przez księdza-detektywa jeżdżącego rowerem po miejskim rynku (serial „Ojciec Mateusz”) triumfuje w rankingu. Ale Sandomierz, położony na siedmiu wzgórzach Niziny Nadwiślańskiej, zachwyci nie tylko fanów kryminalnych zagadek. Warto zgubić się tutaj w labiryncie podziemnej trasy turystycznej (różnica poziomów wynosi 12 metrów, a na śmiałków czeka na przykład Korytarz Straceńców) oraz odwiedzić zamek z wieżą pochodzącą z 1480 roku. Mimo iż mocno uszkodzony, to wciąż robi ogromne wrażenie. Wielbicieli natury z pewnością ucieszy możliwość wędrowania po terenach najstarszych polskich gór – Gór Pieprzowych.

